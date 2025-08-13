Los estrenos de Netflix para este mes de agosto

Para este mes de agosto la plataforma de streaming Netflix nos atiborra con más de cuarenta estrenos entre películas y series que van desde la comedia hasta el suspenso, sin dejar de lado los documentales. Algunos ya en la plataforma y otros por estrenar, estos son algunas de las propuestas más llamativas en la plataforma.

Películas

Agosto es el mes de las películas para Netflix, con un repertorio suficientemente grande para que cada quien elija el sabor que más le gusta.

Romance

Mi año en Oxford (01/08/2025).

Los desenredos del amor (29/08/2025).

Comedia

Despelote (13/08/2025).

La banda de ladrones de oro (21/08/2025).

Planeta soltero: una aventura en Grecia (27/08/2025).

Este maldito fútbol fantasy (27/08/2025).

Suspenso

La noche siempre llega (15/08/2025).

Mononoke 2: las cenizas de a ira (14/08/2025).

Caerás (21/08/2025).

Un hombre abandonado (22/08/2025).

El club del crimen de los jueves (28/08/2025).

Especiales

Los diamantes de Amberes: el robo del siglo (08/08/2025).

¿La verdad sobre Jussie Smollett? (22/08/2025).

Millonario (28/08/2025).

Número desconocido: un escándalo de ciberacoso escolar (29/08/2025).

Series

El drama se apodera de las series, La gran N nos inunda con series nuevas y segundas temporadas muy esperadas.

Drama

El sinuoso camino del derecho (02/08/2025).

Merlina, segunda temporada (06/08/2025).

Guardianes de una gran nación (13/08/2025).

Relatos de supervivencia: las voces de la tragedia en Corea (15/08/2025).

Seducción fatal, segunda temporada (15/08/2025).

Ríos del destino (20/08/2025).

Comedia

El barro (14/08/2025).

Muertos S.L, tercera temporada (21/08/2025).

Aema (22/08/2025).

Especiales

Conferencia del sureste: sábados de futbol americano (05/08/2025).

La lección final (12/08/2025).

Cuerpos de TV (15/08/2025).

Rehén (21/08/2025).

Katrina: contra viento y marea (27/08/2025).

Noticia al día/ Reyhans Quiroz