Miércoles 13 de agosto de 2025
Entretenimiento

Los estrenos de Netflix para este mes de agosto

La plataforma de streaming trae para el mes de agosta un gran catálogo de series y pelicular.

Por Pasante1

Los estrenos de Netflix para este mes de agosto
Foto: Cortesia
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Para este mes de agosto la plataforma de streaming Netflix nos atiborra con más de cuarenta estrenos entre películas y series que van desde la comedia hasta el suspenso, sin dejar de lado los documentales. Algunos ya en la plataforma y otros por estrenar, estos son algunas de las propuestas más llamativas en la plataforma.

Películas

Agosto es el mes de las películas para Netflix, con un repertorio suficientemente grande para que cada quien elija el sabor que más le gusta.

Romance

Mi año en Oxford (01/08/2025).

Los desenredos del amor (29/08/2025).

Comedia

Despelote (13/08/2025).

La banda de ladrones de oro (21/08/2025).

Planeta soltero: una aventura en Grecia (27/08/2025).

Este maldito fútbol fantasy (27/08/2025).

Suspenso

La noche siempre llega (15/08/2025).

Mononoke 2: las cenizas de a ira (14/08/2025).

Caerás (21/08/2025).

Un hombre abandonado (22/08/2025).

El club del crimen de los jueves (28/08/2025).

Especiales

Los diamantes de Amberes: el robo del siglo (08/08/2025).

¿La verdad sobre Jussie Smollett? (22/08/2025).

Millonario (28/08/2025).

Número desconocido: un escándalo de ciberacoso escolar (29/08/2025).

Series

El drama se apodera de las series, La gran N nos inunda con series nuevas y segundas temporadas muy esperadas.

Drama

El sinuoso camino del derecho (02/08/2025).

Merlina, segunda temporada (06/08/2025).

Guardianes de una gran nación (13/08/2025).

Relatos de supervivencia: las voces de la tragedia en Corea (15/08/2025).

Seducción fatal, segunda temporada (15/08/2025).

Ríos del destino (20/08/2025).

Comedia

El barro (14/08/2025).

Muertos S.L, tercera temporada (21/08/2025).

Aema (22/08/2025).

Especiales

Conferencia del sureste: sábados de futbol americano (05/08/2025).

La lección final (12/08/2025).

Cuerpos de TV (15/08/2025).

Rehén (21/08/2025).

Katrina: contra viento y marea (27/08/2025).

Noticia al día/ Reyhans Quiroz

Temas:

¿Cuál es el principal problema que le pediría atender al nuevo alcalde de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Gaiteros de Corazón estrena

Gaiteros de Corazón estrena "Tierra de amor", un himno de bienvenida y unión para los venezolanos

Los estrenos de Netflix para este mes de agosto

Los estrenos de Netflix para este mes de agosto

Inicia el laboratorio de redacción creativa para jóvenes en la biblioteca pública María Calcaño

Inicia el laboratorio de redacción creativa para jóvenes en la biblioteca pública María Calcaño

Miss Zulia, Valeria Di Martino se va a Caracas el 18 de agosto rumbo al Miss Venezuela

Miss Zulia, Valeria Di Martino se va a Caracas el 18 de agosto rumbo al Miss Venezuela

Eddy Rivera es nombrado presidente de Instituto Municipal de Atención a la Sexodiversidad de Maracaibo

Eddy Rivera es nombrado presidente de Instituto Municipal de Atención a la Sexodiversidad de Maracaibo

Murió Nobuo Yamada, cantante del mítico opening de ‘Los Caballeros del Zodiaco’

Murió Nobuo Yamada, cantante del mítico opening de ‘Los Caballeros del Zodiaco’

La Vinotinto de las alturas afrontará dos amistosos en Cali

La Vinotinto de las alturas afrontará dos amistosos en Cali

Gloria Deportiva Hobaldo Caldera recibe atención médica especializada

Gloria Deportiva Hobaldo Caldera recibe atención médica especializada

Franco Mastantuono será presentado por el Real Madrid este jueves

Franco Mastantuono será presentado por el Real Madrid este jueves

Francisco Álvarez conectó dos estacazos para liderar ofensiva de los Mets en victoria sobre Bravos

Francisco Álvarez conectó dos estacazos para liderar ofensiva de los Mets en victoria sobre Bravos

Así recordó Danielita Alvarado al

Así recordó Danielita Alvarado al "Negrito Fullero" en su cumpleaños: "Habrías tenido varias tortas"

Premier League rendirá homenaje a Diogo Jota en la primera jornada de la temporada 2025–2026

Premier League rendirá homenaje a Diogo Jota en la primera jornada de la temporada 2025–2026

Donnarumma se despide del PSG tras ser apartado por Luis Enrique: “Gracias, París”

Donnarumma se despide del PSG tras ser apartado por Luis Enrique: “Gracias, París”

Real Madrid goleó en su única prueba de pretemporada

Real Madrid goleó en su única prueba de pretemporada

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este miércoles 13 de agosto de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este miércoles 13 de agosto de 2025

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

"Se suponía que nadie debía saberlo": Jonathan Moly tras ser visto en silla de ruedas

El IVSS anunció la fecha de pago de la pensión

El IVSS anunció la fecha de pago de la pensión

Una madre y sus tres hijos venezolanos fallecieron en un incendio en Chile

Una madre y sus tres hijos venezolanos fallecieron en un incendio en Chile

Álvaro Uribe lamentó la muerte de Miguel Uribe Turbay:

Álvaro Uribe lamentó la muerte de Miguel Uribe Turbay: "Mataron la esperanza"

Hallan en un barranco el cadáver de una joven que tenía días desaparecida en Biscucuy, Portuguesa: La estranguló su exnovio

Hallan en un barranco el cadáver de una joven que tenía días desaparecida en Biscucuy, Portuguesa: La estranguló su exnovio

Noticias Relacionadas

Ciencia

Un virus convierte en ‘Frankensteins’ a conejos silvestres en EEUU

La residente local Susan Mansfield contó a 9News que recientemente vio un conejo con espinas o púas negras alrededor de la boca
Entretenimiento

Entre cazuelas y aplausos: Javier Vidal se luce en la cocina

El plato, preparado en cazuela de barro, incluye ingredientes como tomate, papa, chorizo, botifarra, garbanzos y una cabeza de ajo, logrando una combinación de sabores intensos y reconfortantes
Entretenimiento

Curiosidades: La historia de la cojita que fue amante de un rey. ¿Te la sabías?

En un mundo donde la perfección superficial era la moneda de cambio, el encanto de Louise residía en su naturalidad y en la dulzura de su espíritu
Al Dia

Ganar dinero desde el celular: ¿moda pasajera o realidad rentable?

Desde aplicaciones de inversión hasta plataformas de contenido y entretenimiento, las oportunidades son amplias.

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025