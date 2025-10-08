Miércoles 08 de octubre de 2025
Tecnología

Los sistemas de IA superan la Prueba de Turing a 75 años de su introducción

Este aniversario ha inspirado un debate profundo sobre la conciencia y los derechos de la inteligencia artificial

Por Christian Coronel

Los sistemas de IA superan la Prueba de Turing a 75 años de su introducción
Este octubre se conmemora el 75º aniversario de la Prueba de Turing, un concepto presentado por Alan Turing en su destacado artículo de 1950 titulado "Computing Machinery and Intelligence".

En este trabajo, Turing planteó la provocadora pregunta: "¿Pueden pensar las máquinas?"

Para celebrar esta ocasión, la Royal Society organizó un evento el 2 de octubre de 2025, donde participaron figuras destacadas como la expresidenta de la ACM, Dame Wendy Hall; el galardonado Turing, Alan Kay; el investigador Gary Marcus; y Sir Nigel Shadbolt. Juntos, debatieron sobre el legado y la relevancia actual de la prueba.

Desde mediados de la década de 2020, los sistemas modernos de inteligencia artificial, incluyendo modelos avanzados de lenguaje como ChatGPT, han superado variantes estrictas de la Prueba de Turing, logrando lo que anteriormente se consideraba un importante hito en el campo de la inteligencia artificial.

Hoy en día, muchos expertos argumentan que la Prueba de Turing puede tener más relevancia como indicador de conciencia que como medida de inteligencia. Hay un creciente clamor por evaluar la conciencia artificial, especialmente a medida que los sistemas de IA se vuelven más sofisticados.

Este aniversario ha inspirado un debate profundo sobre la conciencia y los derechos de la inteligencia artificial.

Varias voces en el ámbito de la computación y la ciencia cognitiva prevén la posibilidad de que surjan IAs sensibles, capaces de experimentar emociones, en un futuro cercano, ya sea en años o en décadas.

