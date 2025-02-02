Viernes 15 de agosto de 2025
Tecnología

Mark Zuckerberg elimina los temas transgénero y no binario de Messenger

Los críticos argumentan que esto refleja una preocupante tendencia a complacer posturas conservadoras

Por Christian Coronel

Mark Zuckerberg elimina los temas transgénero y no binario de Messenger
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Meta eliminó oficialmente los temas transgénero y no binario de su aplicación Messenger, en una medida que coincide con un cambio más amplio en las políticas de la empresa bajo la dirección de Mark Zuckerberg. Esta decisión ha generado protestas internas entre los empleados.

La eliminación de estos temas, que celebraban las identidades LGBTQ+, está en línea con los recientes cambios de Meta, que incluyen una mayor permisividad hacia el discurso de odio y el desmantelamiento de iniciativas de diversidad.

Los críticos argumentan que esto refleja una preocupante tendencia a complacer posturas conservadoras.

Lee también: Jorge Ramos: “Alguien tenía que hablar por los migrantes, y Petro fue quien lo hizo"

Noticia al Dia / Tras el Velo

Temas:

¿Cuál es el principal problema que le pediría atender al nuevo alcalde de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Trump dice que la reunión con Putin fue “muy productiva”, pero no llegaron a un acuerdo sobre Ucrania

Trump dice que la reunión con Putin fue “muy productiva”, pero no llegaron a un acuerdo sobre Ucrania

Horizontes de nuestra industria petrolera (por el Dr. Hugo Hernández Rafalli)

Horizontes de nuestra industria petrolera (por el Dr. Hugo Hernández Rafalli)

Colegio de Médicos del Zulia advierte sobre falsos certificados para conducir

Colegio de Médicos del Zulia advierte sobre falsos certificados para conducir

Liverpool superó sobre el final a Bournemouth y comenzó con el pie derecho la Premier League

Liverpool superó sobre el final a Bournemouth y comenzó con el pie derecho la Premier League

Jules Koundé renueva su contrato con Barcelona hasta el 2030

Jules Koundé renueva su contrato con Barcelona hasta el 2030

El Girona de Yangel Herrera cayó ante Rayo Vallecano en el inicio de LaLiga

El Girona de Yangel Herrera cayó ante Rayo Vallecano en el inicio de LaLiga

Mastantuono entrena con el Real Madrid y llena de ilusión a la afición

Mastantuono entrena con el Real Madrid y llena de ilusión a la afición

Robert Lewandowski apunta contra el Balón de Oro:

Robert Lewandowski apunta contra el Balón de Oro: "Es un premio comercial"

¿Por qué Trump reactiva la licencia a Chevron? (Víctor Álvarez R)

¿Por qué Trump reactiva la licencia a Chevron? (Víctor Álvarez R)

Enio López de regreso como solista a los escenarios a Maracaibo: El público del Baralt lo aplaudió

Enio López de regreso como solista a los escenarios a Maracaibo: El público del Baralt lo aplaudió

Reseña del libro “La Viuda” de Fiona Barton, un misterio del que conocemos la respuesta

Reseña del libro “La Viuda” de Fiona Barton, un misterio del que conocemos la respuesta

De la ciencia ficción a la cancha: Los robots se vuelven deportistas en las olimpíadas robóticas de Pekín

De la ciencia ficción a la cancha: Los robots se vuelven deportistas en las olimpíadas robóticas de Pekín

Adiós, Megadeth: El último rugido de la leyenda del thrash metal

Adiós, Megadeth: El último rugido de la leyenda del thrash metal

Juventus realizará en Venezuela el Training Camp 2025

Juventus realizará en Venezuela el Training Camp 2025

Se cumplen 13 años del juego perfecto de Félix

Se cumplen 13 años del juego perfecto de Félix "El Rey" Hernández

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Sharon, la hija del recordado humorista Henry Rodríguez brilla como presentadora y empresaria

Sharon, la hija del recordado humorista Henry Rodríguez brilla como presentadora y empresaria

Valeria Di Martino es Miss Zulia 2025

Valeria Di Martino es Miss Zulia 2025

Cinco eventos falsos sobre el Tren de Aragua fueron promovidos desde centro vinculado a exfuncionario de EEUU: InSight Crime

Cinco eventos falsos sobre el Tren de Aragua fueron promovidos desde centro vinculado a exfuncionario de EEUU: InSight Crime

Llegó un bono de 15 mil bolívares a sistema Patria

Llegó un bono de 15 mil bolívares a sistema Patria

Con brillo y glamur inicia el Miss Zulia 2025 al ritmo de la gaita

Con brillo y glamur inicia el Miss Zulia 2025 al ritmo de la gaita

Noticias Relacionadas

Salud

Gobernador Caldera activa Plan Cayapa de la Salud en la Farmacia Alto Costo del Zulia que atenderá pacientes oncológicos

Entre las obras a ejecutar están la climatización, limpieza, impermeabilización, reparación de los baños, entre otros trabajos

Tecnología

WhatsApp Web sufrió caída global este miércoles 13 de agosto: El servicio fue restablecido horas después

Los inconvenientes comenzaron alrededor de las 2:12 p. m., afectando principalmente a países como Brasil, Chile, México y otras regiones
Tecnología

Los estrenos de Netflix para este mes de agosto

La plataforma de streaming trae para el mes de agosta un gran catálogo de series y pelicular.
Al Dia

Ganar dinero desde el celular: ¿moda pasajera o realidad rentable?

Desde aplicaciones de inversión hasta plataformas de contenido y entretenimiento, las oportunidades son amplias.

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025