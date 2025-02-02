Mark Zuckerberg elimina los temas transgénero y no binario de Messenger

Meta eliminó oficialmente los temas transgénero y no binario de su aplicación Messenger, en una medida que coincide con un cambio más amplio en las políticas de la empresa bajo la dirección de Mark Zuckerberg. Esta decisión ha generado protestas internas entre los empleados.

La eliminación de estos temas, que celebraban las identidades LGBTQ+, está en línea con los recientes cambios de Meta, que incluyen una mayor permisividad hacia el discurso de odio y el desmantelamiento de iniciativas de diversidad.

Los críticos argumentan que esto refleja una preocupante tendencia a complacer posturas conservadoras.

Noticia al Dia / Tras el Velo