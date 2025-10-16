Jueves 16 de octubre de 2025
Microsoft integra su asistente de IA ‘Copilot’ en Windows 11, con el que se puede hablar

Esta IA tiene además la capacidad de dar consejos para mejorar proyectos creativos o currículums y dar recomendaciones a los jugadores que prueban un nuevo videojuego

Por María Briceño

Foto: agencia
La tecnológica Microsoft anunció este jueves que integrará su asistente de inteligencia artificial (IA), ‘Copilot’, en Windows 11, e informó de que los usuarios podrán comunicarse con él a través de la voz.

"Hoy damos un emocionante paso adelante con una oleada de actualizaciones que convierten cada ordenador con Windows 11 en un PC con IA, con ‘Copilot’ como elemento central", divulgó el vicepresidente ejecutivo de la empresa, Yusuf Mehdi, en un comunicado.

Mehdi, que también se desempeña como director de marketing de consumo de Microsoft, explicó que esta tecnología estará integrada en servicios de Windows que los usuarios utilizan a diario a través de dos funciones: ‘Copilot Vision’ y ‘Copilot Voice’.

Así, los internautas podrán hablar con la IA siempre y cuando empiecen sus conversaciones con la frase ‘Hola Copilot’, y entre las habilidades de la herramienta están la de explicar cómo funcionan nuevas aplicaciones, por ejemplo.

También es posible compartir el escritorio de Windows para que ‘Copilot Vision’ analice su contenido, ofrezca información y responda a las preguntas de los usuarios, a los que guía en voz alta.

Esta IA tiene además la capacidad de dar consejos para mejorar proyectos creativos o currículums y dar recomendaciones a los jugadores que prueban un nuevo videojuego.

Asimismo, puede mejorar la iluminación de fotografías o revisar un itinerario de viaje y valorar si la lista de equipaje propuesta por el usuario es suficiente y se adapta a su destino.

Microsoft también destacó el papel de la función ‘Copilot Actions’, que es capaz de realizar «acciones reales» en nombre de los usuarios, como reservar una mesa en un restaurante o hacer un pedido de comida.

Según Mehdi, el 68 % de los consumidores afirma que usa la IA para tomar decisiones, pero hasta ahora su «poder» se ha visto limitado por la capacidad para dar instrucciones a través del texto.

«Creemos que este cambio hacia la entrada conversacional será tan transformador como el ratón y el teclado», expresó el ejecutivo, que subrayó que cuando las personas utilizan la voz interactúan con Copilot el doble que cuando lo hacen a través de mensajes.

‘Copilot’ estará integrado en la barra de tareas de los dispositivos con Windows 11, de acuerdo con el comunicado de la tecnológica, aunque por ahora solo podrán probarlo los inscritos en el programa Windows Insider.

Noticia al Día/Información de EFE

