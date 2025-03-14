Martes 23 de septiembre de 2025
Tecnología

Misión de rescate para traer de vuelta a los astronautas ‘varados’ en el espacio se realizará este viernes

Tienen nueve meses en el espacio

Por María Briceño

Misión de rescate para traer de vuelta a los astronautas 'varados' en el espacio se realizará este viernes
Foto: agencia
En junio del año pasado, los astronautas estadounidenses Barry ‘Butch’ Wilmore y Sunita ‘Suni’ Williams emprendieron un viaje a la Estación Espacial Internacional que, en un principio, tan solo debía durar ocho días. Sin embargo, debido a un contratiempo en su nave, la primera misión espacial ideada por Boeing, estos viajeros espaciales se han quedado ‘varados’ a 400 kilómetros de la superficie terrestre.

Ahora, nueve meses más tarde, se inicia la cuenta atrás para el despegue de la "misión de rescate" que los traerá de vuelta a su planeta madre. La misión, liderada por SpaceX, tenía previsto despegar el pasado miércoles desde la base espacial de Cabo Cañaveral, en Florida, pero debido a un problema técnico de última hora, su despegue se ha vuelto a aplazar varios días más. Según anuncian los responsables del proyecto, el siguiente intento de lanzamiento tendrá lugar la madrugada de este viernes día 14 a partir de las 3 de la madrugada.

El plan para traer de vuelta a ‘Butch’ y ‘Suni’ a la Tierra consiste simplemente en incluirlos en una de las misiones ya previstas para llevar astronautas en la Estación Espacial Internacional. Este sistema de "intercambio" se utiliza desde hace años para aprovechar las mismas cápsulas que ‘suben’ a dejar un equipo de astronautas para ‘recoger’ y ‘bajar’ a otro. Se trata de una dinámica de relevos que utilizan todas las grandes agencias espaciales del globo para optimizar los viajes. En este caso, la misión Crew-10 llevará al espacio a los cuatro astronautas Anne McClain, Nichole Ayers, Takuya Onishi y Kirill Peskov y, después, recogerá y traerá de vuelta a Suni Williams, Butch Wilmore, Nick Hague y Aleksandr Gorbunov.

El calendario de la misión aún no está del todo claro. Según ha anunciado SpaceX, responsable tanto del cohete como de la nave ‘de rescate’, el vuelo de la Crew-10 está previsto para "no antes del 12 de marzo" lo que, en jerga técnica, significa que la misión despegará a partir del miércoles, si las condiciones meteorológicas y técnicas lo permiten.

Como es costumbre en este tipo de misiones, se realizará un "breve período de transferencia de tareas científicas y de mantenimiento" y, finalmente, los cuatro astronautas que terminan su estancia bajarán a bordo de la cápsula Crew Dragon. Aún no se ha dado una fecha exacta para su regreso, pero todo apunta a que habrá varios días de decalaje.

Si no hay más imprevistos, ‘Butch’ y ‘Suni’ volverán a la Tierra con un total de nueve meses de aventura espacial a sus espaldas frente a la semana que esperaban pasar.

Según han contado los astronautas, ahora protagonistas de este ‘viaje interminable’, en los últimos meses han aprovechado su estancia en el espacio para realizar todo tipo de trabajos científicos y de investigación.

También han reafirmado en varias ocasiones que en ningún momento se han sentido "abandonados". Los responsables de la estación espacial, por su parte, han confirmado que durante este periodo se ha producido el envío de al menos dos vuelos de reabastecimiento con todo tipo de alimentos, agua, ropa y oxígeno para todos los astronautas y que, además, en ningún momento se ha temido por su integridad.

Lee también: SpaceX lanzó dron espacial militar de EEUU para misión de investigación (+Video)

Noticia al Día con información de El Periodico

Temas:

Noticias Relacionadas

Al Dia

Alcalde Di Martino reconoce labor de bomberos de Maracaibo con nuevos equipos para alto riesgo

Se ejecutará un plan de manera articulada entre los cuatro niveles de gobierno: nacional, regional, municipal y comunal.
Tecnología

Científicos desarrollan una IA para detectar señales de infarto antes de que ocurra

El sistema funciona mediante el análisis detallado de los latidos del corazón
Tecnología

Gemini se integra a Chrome: la IA estará en el navegador

La capacidad de inteligencia artificial del asistente Gemini ahora estará también en el navegador Chrome
Tecnología

Fitelven 2025 impulsa la revolución digital de Venezuela con más de 140 expositores

La feria no solo exhibe innovación, sino que marca el rumbo de un país que apuesta por la conectividad como motor de desarrollo

