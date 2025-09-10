Miércoles 10 de septiembre de 2025
Al Dia

Muestran nuevas imágenes del extraño objeto interestelar que se acercará a la Tierra

En las imágenes, tomadas el 27 de agosto, el cometa muestra una amplia coma —una nube de gas y polvo que se forma alrededor de su núcleo helado a medida que se acerca al Sol— y una cola que se extiende en el cielo y que apunta en dirección contraria al Sol

Por Andrea Guerrero

Muestran nuevas imágenes del extraño objeto interestelar que se acercará a la Tierra
Foto: Agencia
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Un grupo de astrónomos ha obtenido impactantes imágenes de la cola creciente del cometa interestelar 3I/ATLAS desde la sala de control del telescopio Gemini Sur en Cerro Pachón (Chile), informó recientemente NSF NOIRLab, el centro nacional estadounidense para la astronomía óptica nocturna terrestre.

En las imágenes, tomadas el 27 de agosto, el cometa muestra una amplia coma —una nube de gas y polvo que se forma alrededor de su núcleo helado a medida que se acerca al Sol— y una cola que se extiende en el cielo y que apunta en dirección contraria al Sol.

Estas características son significativamente más extensas que en imágenes anteriores de dicho cuerpo celeste, demostrando que 3I/ATLAS se ha vuelto más activo mientras viaja por el Sistema Solar interior, explica el organismo.

Las nuevas observaciones sugieren que el polvo y el hielo de 3I/ATLAS —detectado por primera vez el 1 de julio de 2025— son muy similares a los de los cometas nativos de nuestro sistema solar, lo que sugiere procesos compartidos en la formación de sistemas planetarios alrededor de otras estrellas.

Hallazgo emocionante

«Nos emocionó observar el crecimiento de la cola, que sugiere un cambio en las partículas con respecto a las imágenes anteriores de Gemini, y obtuvimos un primer vistazo a la composición química a partir del espectro», explicó Karen Meech, astrónoma del Instituto de Astronomía de la Universidad de Hawái (EE.UU.).

Asimismo, indicó que, mientras el ATLAS regresa a las profundidades del espacio interestelar, esta imagen es tanto un hito científico como una fuente de asombro, pues recuerda que nuestro sistema solar es solo una parte de una galaxia vasta y dinámica, y que incluso los visitantes más fugaces pueden dejar un impacto duradero.

«Estas observaciones ofrecen una vista impresionante y datos científicos cruciales. Cada cometa interestelar es un mensajero de otro sistema estelar, y al estudiar su luz y color, podemos empezar a comprender la diversidad de mundos más allá del nuestro», añadió Bryce Bolin, investigador de Eureka Scientific.

El 3I/ATLAS tiene aproximadamente 20 km de largo e impacta a la comunidad científica no sólo por sus dimensiones, sino por sus características poco comunes.
El objeto fue descubierto el 1 de julio de 2025 a una distancia de 680 millones de kilómetros del Sol. Se prevé que en noviembre estará a unos 269 millones de kilómetros de la Tierra. Sin embargo, según la NASA, no representa una amenaza para nuestro planeta.

Noticia al Día / RT

Temas:

¿Quién, según su opinión, es el mejor compositor de gaitas del Zulia?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Servidores de María ensayan en la plazoleta de la Virgen de Chiquinquirá para su encuentro patronal

Servidores de María ensayan en la plazoleta de la Virgen de Chiquinquirá para su encuentro patronal

Maxyolyn Bravo necesita apoyo urgente tras diagnóstico de cáncer de mama

Maxyolyn Bravo necesita apoyo urgente tras diagnóstico de cáncer de mama

Al menos dos estudiantes heridos en un tiroteo en una secundaria a las afueras de Denver

Al menos dos estudiantes heridos en un tiroteo en una secundaria a las afueras de Denver

Hallaron artefacto explosivo en la vía Cuestecita-Albania, Colombia

Hallaron artefacto explosivo en la vía Cuestecita-Albania, Colombia

Luis García encendió las alarmas en Houston tras sentir molestias en su codo derecho

Luis García encendió las alarmas en Houston tras sentir molestias en su codo derecho

Crearon actriz para campaña publicitaria y reemplazaron a boxeador famoso con IA

Crearon actriz para campaña publicitaria y reemplazaron a boxeador famoso con IA

Polonia afirma que derribó drones rusos tras una violación de su espacio aéreo

Polonia afirma que derribó drones rusos tras una violación de su espacio aéreo "sin precedentes"

Al actor Jean-Claude Van Damme le denegaron un nuevo juicio tras ser condenado por conducir borracho en Bélgica

Al actor Jean-Claude Van Damme le denegaron un nuevo juicio tras ser condenado por conducir borracho en Bélgica

Tomás Rincón: “Ha sido un día muy triste. Me siento honrado y orgulloso de haber representado a mi país por tanto tiempo

Tomás Rincón: “Ha sido un día muy triste. Me siento honrado y orgulloso de haber representado a mi país por tanto tiempo"

Ranger Suárez implacable con 12 ponches

Ranger Suárez implacable con 12 ponches

Detenidas cuatro personas con siete panelas de marihuana en Baralt

Detenidas cuatro personas con siete panelas de marihuana en Baralt

Nepal reabre su principal aeropuerto tras 24 horas de cierre por disturbios del movimiento

Nepal reabre su principal aeropuerto tras 24 horas de cierre por disturbios del movimiento "GeneraciónZ"

Néstor Lorenzo: “Donde no hay estructura a la par de grandes países, es muy difícil competir

Néstor Lorenzo: “Donde no hay estructura a la par de grandes países, es muy difícil competir"

Contabilizan 18 muertos en un ataque de un grupo ligado al Estado Islámico en la RD del Congo

Contabilizan 18 muertos en un ataque de un grupo ligado al Estado Islámico en la RD del Congo

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este miércoles 10 de septiembre de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este miércoles 10 de septiembre de 2025

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Onda tropical N° 34 entrará hoy al territorio venezolano

Onda tropical N° 34 entrará hoy al territorio venezolano

Asesinan a tiros al secretario municipal de Pradera mientras veía el partido de fútbol entre Colombia y Venezuela en una plaza

Asesinan a tiros al secretario municipal de Pradera mientras veía el partido de fútbol entre Colombia y Venezuela en una plaza

"El eco de un clamor: Magaly y sus hijos piden ayuda para una vida digna"

IMÁGENES SENSIBLES: Tirotean e hieren a dirigente político seguidor de Trump en pleno mitín

IMÁGENES SENSIBLES: Tirotean e hieren a dirigente político seguidor de Trump en pleno mitín

Reemplazarán billetes de 20 y 100 dólares: Entérese si habrá implicaciones en el efectivo circulante en Venezuela

Reemplazarán billetes de 20 y 100 dólares: Entérese si habrá implicaciones en el efectivo circulante en Venezuela

Noticias Relacionadas

Tecnología

Muestran nuevas imágenes del extraño objeto interestelar que se acercará a la Tierra

En las imágenes, tomadas el 27 de agosto, el cometa muestra una amplia coma —una nube de gas y polvo que se forma alrededor de su núcleo helado a medida que se acerca al Sol— y una cola que se extiende en el cielo y que apunta en dirección contraria al Sol
Nacionales

Sabotaje eléctrico en el oriente del país: afectó a dos líneas de transmisión de 230 kV

Según el documento, gracias a la rápida acción de los trabajadores y trabajadoras de la corporación, el servicio eléctrico fue restablecido en tiempo récord, minimizando el impacto de lo que califican como una “maniobra terrorista” dirigida a desestabilizar la paz y la estabilidad nacional
Entretenimiento

CG Project fusiona hard rock con progresivo en su nueva producción "Insidia"

Entre los grupos que integran el movimiento rockero de Maracaibo destaca la propuesta de CG Project, una banda emergente que comenzó a formarse en el año 2016 con el guitarrista Cesar Ash y Oscar Güedez a cargo de la batería. En el año 2023 logra consolidarse con la llegada de Jorge Perfetti como cantante, Greg Méndez en el teclado y Gerardo Romero en el bajo.
Internacionales

Trump anuncia la muerte del activista Charlie Kirk, tiroteado en acto público

El presidente Donald Trump ha confirmado su deceso en su cuenta de Truth Social

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025