El presidente de OpenAI anunciaría el regreso de funcionalidades descatalogadas, la posibilidad de personalizar la ‘personalidad’ del chatbot que se perdió a causa de problemas de seguridad, y la llegada de nuevas funciones enfocadas en un sector más erótico para el público adulto.

La inteligencia artificial se encamina a formar parte de la mayoría de los ámbitos de la vida humana y, pese a las preocupaciones de los usuarios, las grandes empresas como OpenAI apuestan por crear modelos de IA para un público adulto.

Foto: Cortesía.

La empresa estadounidense OpenAI impondría serias restricciones en las últimas versiones de su modelo de IA ChatGPT, esto tras las acusaciones de los usuarios de encontrar brechas de seguridad en las recientes versiones que, en conjunto con la demanda recibida en agosto de 2025 por parte de los padres de un chico de 16 años que se habría suicidado debido a fallos en los sistemas de seguridad, derivarían en que el modelo se volviera más neutro en pos de preservar la seguridad.

Ante estas medidas de seguridad, los usuarios del chatbot se mostraron desmotivados debido a que las limitaciones impuestas causaban fricción entre la última versión del modelo GPT-5 y los usuarios.

El futuro de ChatGPT

Sin embargo, Sam Altman, presidente de OpenAI, comentaría que después de trabajar en mejorar la seguridad del modelo GPT-5 tomarían medidas para devolver la personalidad que tanto caracterizaba a su modelo, devolviéndole al usuario la posibilidad de elegir la personalidad y forma de expresarse del chatbot.

Sumado a esto, el presidente de la compañía anuncia una nueva función destinada a los adultos. "Tratar a los adultos como adultos" es el término utilizado por Altman al hablar de un nuevo modo enfocado en lo erótico, destacando que esto dará una profundidad mucho mayor al modelo de IA.

Sam Altman, presidente de OpenAI. Foto: Cortesía.

"Si quieres que ChatGPT responda de una manera muy humana, o que use un montón de emojis, o actúe como un amigo, ChatGPT debería hacerlo", afirmó Sam Altman al exponer la nueva función que vendrá de la mano con la posibilidad de elegir el tono con el que el chatbot podrá responderte, lo que se traduce en un ChatGPT sin restricciones en el contenido erótico.

Altman reconoce la severidad de las restricciones. "Hicimos que ChatGPT fuera bastante restrictivo para asegurarnos de tener cuidado con los problemas de salud mental", pero con las actualizaciones por venir OpenAI implementará un sistema de verificación de edad, dividiendo el modelo en un acceso limitado para los menores de edad y uno más libre de restricciones para los adultos verificados.

Foto: Cortesía.

Competitividad

Bajo la premisa de que "el usuario tendrá la última palabra", OpenAI apunta a un modelo mucho más liberal, esto pese a la negativa de la compañía en un inicio a convertir a ChatGPT en un sexbot.

Sin embargo, los expertos señalan que esta decisión era "predecible" debido a la lucha entre modelos de IA donde plataformas como Character AI, que maneja una base de usuarios que pasan hasta dos horas diarias hablando con su pareja-IA, capturan gran parte del mercado.

Foto: Cortesía.

Aunque con la intención de convertir a ChatGPT en una herramienta más humana, la receptividad del anuncio fue variada debido a la reciente reputación en cuanto a la seguridad de estos chatbots.

Reyhans Quiroz

Noticia al Día