Martes 23 de septiembre de 2025
OpenAI y Nvidia se unen para construir infraestructura masiva de IA orientada a la superinteligencia

Para respaldar esta implementación, que incluye capacidad de centros de datos y energía, NVIDIA se propone invertir unos 100.000 millones de dólares en OpenAI a medida que implementan sus propios nuevos sistemas

Por Andrea Guerrero

Los gigantes tecnológicos estadounidenses Nvidia y OpenAI anunciaron la firma de una carta de intención para una alianza estratégica histórica, que permitirá desplegar no menos de 10 gigavatios de sistemas Nvidia en la infraestructura de inteligencia artificial (IA) de próxima generación de OpenAI, con el fin de entrenar y ejecutar sus más novedosos modelos en el camino hacia la implementación de una superinteligencia, según un comunicado conjunto publicado este lunes.

Para respaldar esta implementación, que incluye capacidad de centros de datos y energía, Nvidia se propone invertir unos 100.000 millones de dólares en OpenAI a medida que implementan sus propios nuevos sistemas. Se prevé que la primera fase entre en funcionamiento en el segundo semestre de 2026, utilizando la plataforma Vera Rubin de Nvidia.

"Nvidia y OpenAI se han impulsado mutuamente durante una década, desde la primera supercomputadora DGX hasta el avance de ChatGPT", declaró Jensen Huang, fundador y director ejecutivo de la primera de esas compañías. "Esta inversión y colaboración en infraestructura define el siguiente paso: desplegar 10 gigavatios para impulsar la próxima era de la inteligencia", añadió.

Por su parte, Sam Altman, cofundador y director ejecutivo de OpenAI, dijo que la infraestructura computacional será la base de la economía del futuro, detallando que utilizarán lo que están desarrollando con Nvidia para crear nuevos avances en IA y "empoderar a las personas y las empresas" a gran escala.

OpenAI trabajará con Nvidia como socio estratégico preferente de computación y redes para sus planes de crecimiento de la fábrica de IA. Ambas empresas avanzarán juntas para optimizar sus planes de desarrollo para el ‘software’ de modelos e infraestructura de OpenAI, así como para el ‘hardware’ y ‘software’ de Nvidia.

Esta colaboración complementa el profundo trabajo que ya realizan estas compañías con una amplia red de colaboradores como Microsoft, Oracle, SoftBank y socios de Stargate, centrados en construir la infraestructura de IA más avanzada del mundo.

Salud activará jornada nacional de vacunación en octubre para prevenir sarampión, rubéola y poliomielitis

Erika Kirk, viuda de Charlie Kirk, perdona al asesino de su esposo

Titulares de la prensa nacional para este martes 23 de septiembre

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este martes 23 de septiembre de 2025

Presidente Maduro inaugura Hotel Gran Cacique Maiquetía

Luis Enrique se quedó con el Premio Johan Cruyff al Mejor Entrenador del Año

Se hace viral la viuda de Vicente Fernández por los besos con un señor que es su hermano Jaime

La reina del fútbol: Aitana Bonmatí conquistó el Balón de Oro por tercer año consecutivo

La magíster Elizabeth Valero presentó su libro

Fueron hallados muertos en México los artistas colombianos B-King y Regio Clown

Te reciba el cielo en el que creíste, Evida Teresa Lubo…

Balón de Oro: PSG fue elegido Mejor Equipo del Año

John Curtis y la invención del primer chicle comercial en Estados Unidos en 1848

PSG cayó por la mínima ante el Marsella en el clásico francés

Francia reconoce al Estado palestino

Casa Blanca confirma que recibió carta del presidente Nicolás Maduro

Zulia inicia el martes con lluvias dispersas y cielo nublado: se prevé mayor actividad atmosférica en la tarde

China toma medidas extraordinarias ante la llegada de poderoso supertifón

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este martes 23 de septiembre de 2025

Erika Kirk, viuda de Charlie Kirk, perdona al asesino de su esposo

