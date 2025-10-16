Jueves 16 de octubre de 2025
Tecnología

Regresa la DS fuera de las manos de Nintendo

Anbernic, una empresa china, optaría por un modelo igual al de la DS con su Anbernic RG-DS. Decisión iría en contra de los modelos tradicionales utilizados en la actualidad.

Por Pasante1

Regresa la DS fuera de las manos de Nintendo
Foto: Cortesía. Composición: Reyhans Quiroz.
De la mano de una empresa china uno de los formatos de consolas más queridos, pero esta vez repotenciado y apuntando a establecerse en el mercado con la consola Anbernic RG-DS.

La empresa japonesa revolucionó al mundo poniendo en la palma de la mano un catálogo inmenso de posibilidades con la llegada de la Nintendo DS, pero ya hace más de 20 años que salió el primer modelo de esta consola portátil y 13 años desde su renovación con la Nintendo 3DS XL.

Anbernic RG DS. Foto: Cortesía.

Nintendo DS

Con la posibilidad de llevar un catálogo inmenso de juegos en el bolsillo, la Nintendo DS rápidamente se convertiría en un centro de entretenimiento que se instalaría en el corazón de una generación, con funcionalidades nuevas que no solo se centraban en el juego individual.

La naturaleza de la Nintendo DS era ser una consola para videojuegos de una sola persona; sin embargo, debido a las novedosas funcionalidades que esta incorporaba, permitía a dos personas con la DS jugar sin mayor problema. Una escena recurrente era encontrarse a alguien en el lugar más cotidiano, como una recepción, y empezar a jugar.

Nintendo DS. Foto: Cortesía.

Su formato y gran catálogo de juegos, tanto en su modelo DS como 3DS, le ganó un lugar en el corazón de quien la conoció.

Nueva generación

Anbernic, una empresa china fundada en 2017, se dedica al diseño de consolas portátiles, específicamente consolas emuladoras. Este tipo de consolas tienen el propósito de, por medio de emuladores, permitir a los usuarios jugar distintos juegos de distintas consolas.

En este caso, la empresa china optaría por un modelo igual al de la DS, con la Anbernic RG-DS, esta decisión iría en contra de los tradicionales modelos utilizados en la actualidad que se asemejan mucho más a los de la Nintendo Switch.

Consolas de Nintendo. Foto: Cortesía.

El nuevo modelo presentado poseerá dos pantallas con formato cercano a 4:3, ranura microSD, doble stick analógico, botones, soporte para sonido estéreo y un puerto de auriculares de 3,5 mm. Además de incorporar un sistema capaz de mover juegos de plataformas como la PlayStation.

Anbernic RG DS. Foto: Cortesía.

Con una pantalla mejorada y especificaciones llamativas, esta consola cautiva al público antes de salir al mercado por la simplicidad y practicidad de su diseño, sumado a la posibilidad de tener una gran variedad de juegos en un dispositivo de tamaño bolsillo.

Reyhans Quiroz

Noticia al Día

Temas:

Noticias Relacionadas

Al Dia

Culminó la 2da edición de ciudad mural en Isnotú, convirtiéndolo en un santuario de arte popular

Desde el 8 hasta el 14 de octubre, convergieron en este rincón sagrado de los Andes venezolanos para transformar las paredes de la ciudad con impresionantes obras de arte urbano
Tecnología

YouTube sufre una caída mundial

YouTube ha presentado problemas en las últimas 24 horas
Tecnología

OpenAI se adentra al territorio de lo sexual con las próximas actualizaciones de ChatGPT

Sam Altman, presidente de OpenAI, comentaría que después de trabajar en mejorar la seguridad del modelo GPT-5 llegaría una nueva función destinada a los adultos.
Tecnología

Los sistemas de IA superan la Prueba de Turing a 75 años de su introducción

Este aniversario ha inspirado un debate profundo sobre la conciencia y los derechos de la inteligencia artificial

