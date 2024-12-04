TikTok bloqueará filtros de belleza a menores de 18 años para cuidar su salud mental

La red social china TikTok confirmó al medio estadounidense The Verge que impedirá a nivel global que los menores de 18 años usen filtros de belleza, una medida tomada para proteger su salud mental.

A través de un comunicado informaron que esta decisión se aplicará “en las próximas semanas” y que responde a un estudio que encargó a la oenegé británica, Internet Matters, que plantea preocupaciones por el impacto de esos filtros en el sentido de identidad de los menores.

La red social dijo que es importante establecer una “diferencia clara” entre los filtros diseñados para ser “obvios y divertidos”, como los que añaden rasgos animales, y los que “alteran tu apariencia” de manera casi indetectable para quien mira.

El mes pasado, 14 fiscales estatales de EE.UU. denunciaron a TikTok por perjudicar la salud mental infantil y la acusaron de usar un sistema de contenidos adictivo para sacar beneficio con los usuarios más jóvenes, apuntando directamente al uso de este tipo de filtros de belleza.

En concreto, denunciaron que estos pueden bajar la autoestima, especialmente la de las chicas menores, y citaron estudios según los cuales el 50% no se ven lindas sin editar sus rostros y el 77% dicen que intentan cambiar u ocultar alguna parte de su cuerpo con esa herramienta.

TikTok reveló en su nota que tiene 175 millones de usuarios mensuales en Europa y que elimina 6 millones de cuentas cada mes creadas por menores de 13 (su edad mínima), por lo que colabora con oenegé, legisladores y reguladores en reforzar sus barreras, y baraja ayudarse de la tecnología “machine learning”.

También anunció que en las próximas semanas ofrecerá a sus usuarios en 13 países europeos líneas telefónicas de ayuda locales con expertos para el momento en que “reporten contenidos en la app sobre suicidio, autolesión y acoso”, que la plataforma ya investiga y elimina si detecta que se han violado sus políticas.

Noticia al Día / EFE