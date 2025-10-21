Martes 21 de octubre de 2025
Tecnología

WhatsApp permitirá saber cuándo ciertos contactos subieron un estado

La activación de esta función consta de una serie de pasos

Por María Briceño

WhatsApp permitirá saber cuándo ciertos contactos subieron un estado
Foto: agencia
WhatsApp continúa introduciendo nuevas funciones, dado que ahora permitirá a los usuarios saber cuándo un contacto determinado ha subido un estado, ya que podrá activar notificaciones que les informarán al momento en que esa persona ha actualizado.

De acuerdo con el portal especializado WABetaInfo, dicha opción ofrece a los usuarios un mayor control sobre las actualizaciones que desean seguir. Esto facilita el mantenerse en contacto con los amigos más cercanos y familiares.

La activación de esta función consta de una serie de pasos. Lo primero será abrir el estado de un contacto y acceder a la opción "Recibir notificaciones" que aparece en el menú desplegable. Al escogerla, WhatsApp le pedirá al usuario confirmar si desea recibir alertas de actualizaciones de estado de esa persona. Si acepta, la app enviará de forma automática notificaciones cada vez que el contacto en cuestión publique un nuevo estado.

Tras habilitar las notificaciones de estado, los usuarios podrán ver la opción "Silenciar notificaciones" en el mismo menú. Esto es en el caso de que deseen desactivar las alertas, garantizando así que los usuarios personalicen su experiencia con facilidad.

"Es una forma sencilla, pero eficaz de hacer que la función de estado de WhatsApp sea más personal e interactiva. Este enfoque también ofrece a los usuarios un control total sobre los contactos que desean seguir de cerca y los que prefieren silenciar", resaltó el portal.

Cuando un contacto con las notificaciones activas publica un nuevo estado, WhatsApp envía de forma automática una notificación push en tiempo real al usuario. La notificación incluye el nombre del contacto, permitiendo al usuario saber quién ha compartido una nueva actualización.

Si el estado contiene una imagen o un video, la alerta también mostrará una pequeña vista previa, permitiendo echar un vistazo al contenido sin abrir la aplicación.

Esta función es perfecta para estar al tanto de las actualizaciones de los contactos que comparten información importante o urgente.

