WhatsApp tiene una nueva función que permite transcribir las notas de voz a texto

En las últimos días WhatsApp presentó una nueva función que permite transcribir las notas de voz a texto, eliminando la necesidad de aplicaciones o servicios de terceros.

Esta innovación busca facilitar la accesibilidad y mejorar la experiencia en situaciones donde reproducir un audio no sea viable, como entornos ruidosos o momentos en los que escuchar no sea conveniente.

La herramienta de transcripción utiliza el reconocimiento de voz del dispositivo y procesa los datos de manera local, garantizando la privacidad del usuario mediante cifrado de extremo a extremo.

¿Cómo se puede activar?

Para activarla, los usuarios deben habilitarla desde la configuración de WhatsApp y descargar un paquete de idiomas de aproximadamente 150 MB. Una vez instalada, basta con seleccionar un audio en cualquier conversación y pulsar la opción “Transcribir” en el menú desplegable.

Actualmente, la función ofrece diferentes opciones de idioma según el sistema operativo:

Android: inglés, español, portugués y ruso.



iOS: inglés, español, francés, alemán, italiano, japonés, coreano, portugués, ruso, turco, chino y árabe, siempre que el dispositivo tenga una versión del sistema operativo compatible.

Esta actualización también refuerza la privacidad, ya que el procesamiento de los datos se realiza directamente en el dispositivo y no en servidores externos.

Aunque inicialmente la función estuvo disponible en la versión beta de WhatsApp, ya está siendo integrada a la versión estándar de la aplicación.

Sin embargo, algunos usuarios podrían experimentar retrasos en su llegada dependiendo de su región o del estado de actualización de la app.

