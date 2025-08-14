Miércoles 13 de agosto de 2025
WhatsApp Web sufre caída global este miércoles 13 de agosto: servicio fue restablecido horas después

Los inconvenientes comenzaron alrededor de las 2:12 p. m., afectando principalmente a países como Brasil, Chile, México y otras regiones

Por Andrea Guerrero

Foto: Cortesía
Durante la tarde de este miércoles 13 de agosto, millones de usuarios en distintas partes del mundo reportaron fallas en la plataforma web de WhatsApp. Los inconvenientes comenzaron alrededor de las 2:12 p. m., afectando principalmente a países como Brasil, Chile, México y otras regiones.

La interrupción del servicio generó dificultades para acceder a la versión web de la aplicación, así como lentitud en la carga de chats, según los reportes compartidos en redes sociales. Hasta el momento, Meta —empresa propietaria de WhatsApp— no ha emitido ningún comunicado oficial sobre las causas de la falla ni sobre el tiempo estimado para su resolución.

Servicio restablecido

Hacia las 4:30 p. m., usuarios comenzaron a informar que el acceso a WhatsApp Web había sido restablecido. La plataforma Downdetector también registró una disminución significativa en los reportes de fallas, lo que confirmó la recuperación del servicio.

Alternativas cuando WhatsApp falla

Ante este tipo de interrupciones, muchos usuarios recurren a otras aplicaciones de mensajería para mantenerse comunicados.

Telegram destaca por su almacenamiento en la nube, canales de difusión y una versión web independiente del teléfono.

También se utilizan plataformas como Discord, especialmente en comunidades gamer, y las herramientas nativas de Google y Apple —Google Messages e iMessage— que ofrecen funciones avanzadas adaptadas a sus respectivos sistemas operativos.

