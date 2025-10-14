Martes 14 de octubre de 2025
Tecnología

Windows 10 llegó a su fin: usuarios deben migrar a versiones más seguras

Windows 10 llegó a su fin: los usuarios tienen poco tiempo para migrar a versiones más seguras

Por Ernestina García

Windows 10 llegó a su fin: usuarios deben migrar a versiones más seguras
Microsoft puso fin oficialmente al soporte de Windows 10 este 14 de octubre de 2025 para las ediciones de consumo (Home, Pro, etc.), marcando el cierre de una era para el sistema operativo que dominó el mercado durante casi diez años.

Desde esta fecha, el software dejará de recibir actualizaciones de seguridad, asistencia técnica y mejoras de rendimiento gratuitas, lo que expone a millones de usuarios y empresas a nuevos riesgos informáticos.

Según estudios, un gran número de usuarios y cerca del 60% de las compañías aún utilizan Windows 10, lo que convierte esta transición en un desafío global. Aunque los equipos seguirán funcionando con normalidad, la ausencia de parches de seguridad convierte al sistema en un blanco fácil para los ciberdelincuentes.

El impacto en la ciberseguridad


Los expertos en seguridad advierten que el impacto de esta decisión va mucho más allá de la simple obsolescencia tecnológica. Sin mantenimiento activo, las brechas y vulnerabilidades quedarán sin solución, abriendo la puerta a ataques de ransomware, robo de datos y otros incidentes críticos.

El fin del soporte de Windows 10 representa, para muchos especialistas, una de las mayores oportunidades para los hackers en la última década, dada la gran base de instalación que queda desprotegida.

Opciones para los usuarios


Aunque la recomendación principal es actualizar a Windows 11 o adquirir un nuevo dispositivo, Microsoft ha anunciado el programa de Actualizaciones de Seguridad Extendidas (ESU). Este programa ofrece un año adicional de parches críticos de pago (hasta octubre de 2026), actuando como un "respiro temporal" para planificar la migración, pero no como una solución a largo plazo.

Noticia al Día/Infobae

Sacerdote mantuvo como rehén a una joven y a su familia por supuestos motivos pasionales en Cojedes

Sacerdote mantuvo como rehén a una joven y a su familia por supuestos motivos pasionales en Cojedes

Descubren fósiles de ictiosaurio por primera vez en el país

Descubren fósiles de ictiosaurio por primera vez en el país

Inició la rehabilitación del Monumento a la Virgen de Chiquinquirá en Maracaibo

Inició la rehabilitación del Monumento a la Virgen de Chiquinquirá en Maracaibo

Se espera lluvias o chubascos en el Zulia este martes 14-Oct

Se espera lluvias o chubascos en el Zulia este martes 14-Oct

Armó la rumba en la oficina con Pastor López en Australia y contagió al jefe

Armó la rumba en la oficina con Pastor López en Australia y contagió al jefe

Al Dia

Seis fallecidos en nuevo ataque a otro barco frente a la costa de Venezuela, según Trump

El presidente de EEUU acompañó su post con un video en el que se observa a una pequeña embarcación siendo apuntada a distancia
Al Dia

Son anunciados los candidatos a juego del año por los 'Golden Joystick Awards'

Entre los juegos nominados se encuentran seis representantes por categoría que se batirán a duelo por el título de Juego del Año.
Tecnología

Google desplegó su modo IA en 50 países

Este despliegue masivo marca la experiencia de búsqueda asistida por inteligencia artificial más potente de la compañía, redefiniendo la forma en que los usuarios interactúan con la información online
Tecnología

Elon Musk no ha lanzado el Tesla Pi Phone: el rumor viral es completamente falso

En redes sociales volvió a circular un supuesto anuncio sobre el lanzamiento del Tesla Pi Phone, un dispositivo “revolucionario” que,…

