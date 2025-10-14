Windows 10 llegó a su fin: usuarios deben migrar a versiones más seguras

Microsoft puso fin oficialmente al soporte de Windows 10 este 14 de octubre de 2025 para las ediciones de consumo (Home, Pro, etc.), marcando el cierre de una era para el sistema operativo que dominó el mercado durante casi diez años.

Desde esta fecha, el software dejará de recibir actualizaciones de seguridad, asistencia técnica y mejoras de rendimiento gratuitas, lo que expone a millones de usuarios y empresas a nuevos riesgos informáticos.

Según estudios, un gran número de usuarios y cerca del 60% de las compañías aún utilizan Windows 10, lo que convierte esta transición en un desafío global. Aunque los equipos seguirán funcionando con normalidad, la ausencia de parches de seguridad convierte al sistema en un blanco fácil para los ciberdelincuentes.

El impacto en la ciberseguridad



Los expertos en seguridad advierten que el impacto de esta decisión va mucho más allá de la simple obsolescencia tecnológica. Sin mantenimiento activo, las brechas y vulnerabilidades quedarán sin solución, abriendo la puerta a ataques de ransomware, robo de datos y otros incidentes críticos.

El fin del soporte de Windows 10 representa, para muchos especialistas, una de las mayores oportunidades para los hackers en la última década, dada la gran base de instalación que queda desprotegida.

Opciones para los usuarios



Aunque la recomendación principal es actualizar a Windows 11 o adquirir un nuevo dispositivo, Microsoft ha anunciado el programa de Actualizaciones de Seguridad Extendidas (ESU). Este programa ofrece un año adicional de parches críticos de pago (hasta octubre de 2026), actuando como un "respiro temporal" para planificar la migración, pero no como una solución a largo plazo.

Noticia al Día/Infobae