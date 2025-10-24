Un broche de diamantes que perteneció a Napoleón Bonaparte y que presuntamente fue recuperado tras la batalla de Waterloo, será subastado por primera vez el 12 de noviembre en la casa de subastas Sotheby’s en Ginebra, Suiza, informa Bloomberg.

Se cree que la joya fue abandonada por el emperador al huir del campo de batalla tras su aplastante derrota en 1815 y ofrecida como botín de guerra tres días después. Durante siglos, el broche permaneció en la Casa de Hohenzollern, antigua dinastía imperial alemana, y posteriormente fue adquirido por otros miembros de la nobleza. En los últimos años, ha formado parte de una colección privada.

La joya fue tallada en París en 1810 y cuenta con un diamante ovalado de más de trece quilates en su centro, rodeado por casi cien diamantes antiguos. Se espera que alcance un precio de entre 150.000 y 250.000 dólares, según informó Sotheby’s.

La subasta también incluirá un anillo de diamantes que perteneció a una de las últimas princesas otomanas, Neslisah Osmanoglu.

