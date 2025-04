Con la moda actual hay hombres que visten y dejan los “ojos heridos”

La moda actual para hombres, aunque diversa, puede no ser del gusto de todos, y la percepción de "feo" o "bonito" es subjetiva, dependiendo de factores culturales, personales y de contexto. Lo cierto es, que algunos creen ir bien vestidos, elegantes y la realidad es otra.

Los caballeros visten de forma completamente diferente a como lo hacían años atrás y para algunos resulta chocante porque antes se vestía mejor, con más cuidado, para lucir elegante y hoy en día se busca lo más barato pero duradero , sin cuidar en colores, detalles masculinos, ni nada , con tal de que este a la moda.

El color puede hacer resaltar las mejores cualidades, hacer que el estilo sea inolvidable.

Vestir bien no es solo para cumplir un código de vestimenta o para que las personas juzguen cuando se camina por la calle, es bueno para el autoestima y salud mental, con un efecto positivo en la productividad. El problema es que se puede caer en excesos fácilmente, terminando con ponerse prendas que no se ven nada bien o causan un efecto que solo va a dejar “ojos heridos”, como lo han dejado ver algunos diseñadores en eventos de pasarelas.

Para esto existen las reglas, que más bien son normas y sugerencias que pueden ayudar a dominar cada estilo como si fuera lo más fácil del mundo. La moda está en constante evolución, y lo que hoy se considera "a la moda" puede no serlo mañana.

No solo por tendencia



No todos los colores se ven bien con todos los tonos de piel y pelo, algunos tonos pueden hacer ver pálido, opaco, cansado y hasta viejo, por lo que no se debe poner una prenda de color solo porque está en tendencia, sino que realmente debe ser un tono que ilumine, que haga que el color de los ojos se vea más brillante y que no tenga un extraño efecto.

Las tendencias actuales en moda se centran en la fusión de comodidad y estilo, ofreciendo una variedad de opciones para diferentes ocasiones. Desde la ropa de calle hasta la ropa de noche y deportiva, es posible encontrar prendas que no solo estén a la moda, sino que también sean prácticas y cómodas.

Cómo regla general, si eres de un tono más pálido, entonces los colores profundos y ricos son ideales. Si tu piel es bronceada o más oscura, puedes usar colores más brillantes y más patrones llamativos. Si tu piel tiende a ponerse rosada o roja, entonces debes mantenerte alejado de esa gama.

Para un hombre, es aconsejable evitar trajes de colores muy llamativos o poco comunes, como Rosados, amarillos, verdes o marrones, optando por tonos más neutros y elegantes como azul marino, gris o negro. Por muy de moda que estén, el amarillo generalmente no se recomienda para trajes, aunque puede usarse como acento en camisas o corbatas.

El verde puede ser difícil de combinar y no siempre se considera elegante. Los marrones pueden ser apropiados en ciertos contextos, pero es mejor optar por tonos más oscuros y neutros.

El rojo puro está prohibido para los hombres, según algunos modistos y diseñadores de alta costura.

Se ha perdido mucho la formalidad y por ello cosas como tapados, camisas, pantalones de vestir y tales, han quedado a un lado para salir a la calle y se prioriza más la comodidad .En cuanto a los colores (que eran casi exclusivo para caballeros) , no solo los primarios, blanco, negro, gris para flux, chaquetas de vestir, etc. , no importa ahora llevar por moda el rosa vieja, morado lila, azul cielo u otros colores que antes eran "exclusivos" para prendas de damas.

"Siempre vístete como si fueras a encontrarte con tu peor enemigo", Kimora Lee Simmons.



Noticia al Día/Con información G.Q