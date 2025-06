Todo lo que debes de saber sobre el caso Manuel Conecta y las supuestas estafas

El influencer Manuel Nuñez, conocido en redes como "Manuel Conecta", se defendió de las intensas acusaciones por presunta estafa en el que se ha visto involucrado en los últimos días.

A través de sus cuentas oficiales el zuliano, publicó un video titulado "La Verdad", en el que negó las acusaciones que circulan en redes sociales especialmente en la plataforma de TikTok, donde afirman que Manuel no cumplió con el pago de una promesa a un niño oriundo del estado Táchira y que se ha lucrado de su imagen.

En el clip el joven asegura que no le gustan las polémicas pero dadas las circunstancias se encuentra en el deber de defenderse.

Asimismo, Conecta, señala a Carlos Humberto Delgado Maldonado, como el responsable de crear una "campaña" que busca desprestigiar el trabajo que por muchos años ha logrado.

El influencer destacó que nunca se comprometió con el joven a pagar la totalidad de la deuda de mil 800 dólares, sin embargo, harían el esfuerzo como hace con todos los casos para en alianza con marcas y colaboraciones que llegaran volver a San Cristóbal para grabar con este joven y así ayudarlo.

Asimismo, asegura que no es un secreto que para grabar una segunda parte se han tardado una semana y a veces hasta tres meses, sin embargo, para este caso, Conecta, afirma que no se recibió una buena visualización como lo esperaban y a su vez no llegaron las colaboraciones necesarias para llegar a la cantidad ni siquiera cercana que se requería en ese momento para grabar una segunda parte.

"Tengo pruebas y registro", afirmó Manuel Conecta.

Ante ello, el influencer, se vio en la tarea de buscar una marca para grabar una segunda parte, pero no fue posible, por lo que le escribió a la familia del joven para hacerle llegar un aporte.

“No tengo la necesidad de tocar las donaciones”, acotó.

Caso de Cristofer Romero Llanos y Manuel Conecta

Cristofer Romero Llanos, es un joven oriundo del estado Táchira, y que trabaja como cuidador de autos, de acuerdo a las declaraciones de Romero, afirma que su imagen fue utilizada sin su consentimiento para obtener beneficios económicos.

El joven junto a su madre sostuvieron al creador de contenido Carlos Delgado, que Manuel Conecta prometió ayudarlo económicamente tras conocer su historia personal. El video se hizo viral, pero el adolescente afirmó que desde entonces solo le entregaron una pequeña parte (175 dólares).

La madre de Romero argumentó que Manuel Conecta le pidió un pago móvil a Cristofer para hacerle llegar los 175 dólares debido a presiones por parte de un familiar del niño, pues al ver el desvío del dinero, le dijeron que tenían las capturas, por lo que no le quedó de otra opción que hacerles llegar esa cantidad en bolívares 10 mil bolívares.

Asimismo, la mujer recalcó que a pesar de tener posibilidades de inscribirlo en un liceo público, el deterioro del sistema educativo y la falta de días de clases la ha motivado a mantenerlo recibiendo educación privada.

Hoy se destapa la caja de Pandora del estafador Manuel Conecta y de tantos influencers en Vzla que se lucran con la necesidad de la gente. Usan la crisis como negocio mientras el pueblo sigue sufriendo. Basta de farsas y estafas. #Denuncia #ManuelConectaEstafa @carlosdelgadosc pic.twitter.com/vRAiqAl01d — Macarena Suárez  (@MacaSuarezVE) February 17, 2025

Lee también: Manuel Conecta sufrió una parálisis producto del estrés

Noticia al Día