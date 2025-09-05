Viernes 05 de septiembre de 2025
Turista fue víctima de robo frente a la casa de ‘Betty La Fea’

Gerardo Toledo, un influencer de nacionalidad mexicana, pasó un mal momento al ser víctima de robo justo enfrente de la casa “Yo Soy Betty La Fea” en la ciudad de Bogotá, Colombia.

Por Pasante1

Turista fue víctima de robo frente a la casa de 'Betty La Fea'
Imagen: Caraota Digital
Según refirió El Tiempo, Toledo, quien es conocido en redes @soy.toledo, se encontraba de visita en Bogotá con su pareja y dos acompañantes. Fue entonces que su esposo dispuso darle una sorpresa en medio del camino y lo llevó hasta la emblemática vivienda de Betty, ubicada en la carrera 18ª con calle 43, en el barrio Soledad, la cual se ha transformado en un sitio turístico.

"Yo soy fan de Betty desde la pandemia", expresó Gerardo en un video.

El grupo de turistas se dirigió a la icónica casa tras saludar al hombre que estaba disfrazado de Betty la Fea. Ya enfrente de la fachada de la vivienda, Gerardo y el actor procedieron a tomarse fotos para el recuerdo. Todo marchaba de maravilla hasta que un motorizado se subió a la acera y le robó el celular.

Todo sucedió tan de pronto que ninguno de los presentes pudo reaccionar a tiempo, a excepción del actor vestido de Betty, que intentó dar una patada que no pudo detener al ladrón.

Gerardo Toledo compartió el video en sus redes sociales y mencionó: "No recuperamos el cel. Pero descubrí que mi heroína usa brackets y capul. Fui a conocer la casa de Betty la fea en Bogotá, pero un motociclista me arrebató el celular, escribió.

Toledo también le agradeció por la experiencia al actor Richard Evans, quien se vistió de Beatriz y los recibió muy amablemente en el sitio.

Pese al mal momento en la casa “Yo soy Betty, la fea” algunos usuarios acusaron al influencer de que el hurto fue un montaje hecho por marketing. "Yo no vi ningún celular", escribió una internauta. No obstante, Gerardo manifestó que en algunas tomas lograron captar imágenes del ladrón, incluyendo la placa de su moto.

No se conoce aun si el turista instauro una denuncia ante las autoridades por el hurto.

Con información de Caraota Digital

Noticia al Día / Diego Casanova (Pasante)

