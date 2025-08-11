Un acto de amor: Trabajadores de Traki en Maracaibo adoptan a un perro y lo llaman "Genyerbet"

A través de redes sociales se viralizó un video , donde se observa a dos personas, empleados de Traki bañando a "Genyerbet" un perrito callejero el cual fue adoptados por ellos mismos.

“Genyerbet”, apodado “El Gerente de Traki”, hace vida en el centro de Maracaibo y se hizo viral por dormir en las instalaciones del local ubicado en el centro comercial Cima.

El clip obtuvo múltiples reacciones positivas en la red social de Tik Tok. Donde los internautas alagaron el gesto de los trabajadores y definieron el acto como una muestra de amor y empatía.

Noticia al Día