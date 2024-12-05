Un grupo de amigas recrea foto de sus vacaciones 50 años después

En 1972, cuatro amigas (Marion Bamforth, Sue Morris, Carol Ansbro y Mary Helliwell) compartieron unas memorables vacaciones junto al mar en Torquay, Inglaterra, capturadas en una fotografía.

Más de 50 años después, para celebrar el cumpleaños 70, regresaron a Torquay para recrear la imagen y, debido a esto, este grupo se volvió viral en redes sociales.

Ellas se han apoyado mutuamente a lo largo de sus carreras, vida familiar y desafíos personales mientras continúan compartiendo aventuras durante más últimas cinco décadas.

Esto demuestra que, a pesar de los años, una amistad verdadera es esencial en la vida y no importa la circunstancia ni el contexto, siempre estará ahí.

#BuenMiercoles Cuatro amigas recrearon la misma foto 52 años después. 1972 y 2024. ¿Cómo las ves? pic.twitter.com/LiZYuYFwnA — Nik (@Nikgaturro) December 4, 2024

Noticia al Dia / Telemetro