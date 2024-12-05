Un grupo de amigas recrea foto de sus vacaciones 50 años después

En 1972, cuatro amigas (Marion Bamforth, Sue Morris, Carol Ansbro y Mary Helliwell) compartieron unas memorables vacaciones junto al mar en Torquay, Inglaterra, capturadas en una fotografía.
Más de 50 años después, para celebrar el cumpleaños 70, regresaron a Torquay para recrear la imagen y, debido a esto, este grupo se volvió viral en redes sociales.
Ellas se han apoyado mutuamente a lo largo de sus carreras, vida familiar y desafíos personales mientras continúan compartiendo aventuras durante más últimas cinco décadas.
Esto demuestra que, a pesar de los años, una amistad verdadera es esencial en la vida y no importa la circunstancia ni el contexto, siempre estará ahí.
Noticia al Dia / Telemetro