Viernes 29 de agosto de 2025
Un hombre desciende de las guayas del Puente sobre el Lago y lo apodan "Tom Cruise" en redes sociales

El video fue compartido en TikTok

Por María Briceño

Un hombre desciende de las guayas del Puente sobre el Lago y lo apodan
Un particular video se volvió viral en redes durante este viernes 29 de agosto, cuando un hombre que trabajaba en las guayas del Puente sobre el Lago, descendió de una manera peculiar, utilizando una técnica conocida como rapel industrial o descenso por cuerdas. Esta maniobra, que forma parte de trabajos de mantenimiento o inspección en zonas de difícil acceso, no pasó desapercibida para los transeúntes y los internautas, quienes lo llamaron el "Tom Cruise maracucho".

El video, compartido en TikTok por el usuario Ángel Vílchez, se volvió un fenómeno viral. Los usuarios no tardaron comentar lo sucedido, acumulando más de 72 mil me gustas, 842 comentarios, 46 mil compartidos y más de 4,000 guardados.

@angelvilchezp #puentedemaracaibo #maracaibo #fyppppppppppppppppppppppp #zulia ♬ Jet2 Advert – ✈️A7-BBH | MAN 🇬🇧

Si bien la hazaña es impresionante, es importante recordar que este tipo de maniobras son complejas y conllevan riesgos significativos debido a la altura extrema, la exposición al vacío y el peligro de fallas mecánicas. A pesar de ello, el "Tom Cruise maracucho" demostró su destreza, ofreciendo un momento de asombro y humor a todos los que presenciaron su singular descenso.

Puente Sobre el Lago de Maracaibo bicibleta

Economía

Patria inició el pago del Ingreso Especial Vacaciones

El pago de este estipendio se realiza de manera gradual a través de la plataforma Patria
Sucesos

Hallan sin vida a Valeria Afanador, la niña que había desaparecido en Cajicá

La menor desapareció el pasado 12 de agosto cuando se encontraba en su Colegio
Educación

OPSU publicó primeros resultados del Sistema Nacional de Ingreso 2025

Para quienes no resultaron asignados en esta primera fase, la OPSU habilitó un período especial
Zulia

Vecinos de Los Modines claman por el transformador: Llevan cuatro días sin luz

Los residentes de la urbanización San Tarcicio, en el sector Los Modines de Maracaibo, en la avenida 79 con calle…

