Un hombre desciende de las guayas del Puente sobre el Lago y lo apodan "Tom Cruise" en redes sociales

Un particular video se volvió viral en redes durante este viernes 29 de agosto, cuando un hombre que trabajaba en las guayas del Puente sobre el Lago, descendió de una manera peculiar, utilizando una técnica conocida como rapel industrial o descenso por cuerdas. Esta maniobra, que forma parte de trabajos de mantenimiento o inspección en zonas de difícil acceso, no pasó desapercibida para los transeúntes y los internautas, quienes lo llamaron el "Tom Cruise maracucho".

El video, compartido en TikTok por el usuario Ángel Vílchez, se volvió un fenómeno viral. Los usuarios no tardaron comentar lo sucedido, acumulando más de 72 mil me gustas, 842 comentarios, 46 mil compartidos y más de 4,000 guardados.

Si bien la hazaña es impresionante, es importante recordar que este tipo de maniobras son complejas y conllevan riesgos significativos debido a la altura extrema, la exposición al vacío y el peligro de fallas mecánicas. A pesar de ello, el "Tom Cruise maracucho" demostró su destreza, ofreciendo un momento de asombro y humor a todos los que presenciaron su singular descenso.

