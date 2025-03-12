Lunes 22 de septiembre de 2025
Viral

Un niño de 4 años llamó al 911 para acusar a su mamá por comerse su helado

El pequeño con el teléfono de su mamá hizo la llamada de emergencia

Por Candy Valbuena

Un niño de 4 años llamó al 911 para acusar a su mamá por comerse su helado
Foto: CNN
Un video de cámara corporal de la policía capturó el momento en que los agentes llegaron a una casa en Wisconsin, Estados Unidos, tras recibir una llamada a la línea 911 después de que un niño de cuatro años acusara a su mamá porque se comió su helado.

El video fue difundido por la cadena CNN, donde se muestra que el niño dice que su mamá "se está portando mal".

Los agentes le preguntaron al niño que si estaba molesto porque se comió su helado a lo que respondió claramente, "sí, por eso, porque no me dio helado".

Posteriormente, los oficiales regresaron para sorprender al niño con un helado bañado con chispas azules y el inconveniente se resolvió.

Noticia al Día

LA PAZ: El anhelo más profundo de toda la humanidad

El Día Internacional de la Paz celebra el poder de la solidaridad mundial para construir un mundo pacífico y sostenible.
Farándula

La supermodelo Bella Hadid aparece desde un hospital donde «lucha en silencio» contra la enfermedad de Lyme

Los quiero mucho, chicos», escribió la modelo en su perfil de Instagram sin dar más explicaciones.
Viral

Venezolano enamora a señora de 70 años y su historia se vuelve viral

A través de redes sociales se ha vuelto viral la historia de un venezolano que "conquistó" a una señora de…
Viral

La niñera Yurmaira mostrará en una escuela de EEUU la belleza de ser venezolanos

Mateus compartió la noticia a través de su cuenta de Instagram, expresando su alegría y gratitud

