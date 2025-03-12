Un niño de 4 años llamó al 911 para acusar a su mamá por comerse su helado

Un video de cámara corporal de la policía capturó el momento en que los agentes llegaron a una casa en Wisconsin, Estados Unidos, tras recibir una llamada a la línea 911 después de que un niño de cuatro años acusara a su mamá porque se comió su helado.

El video fue difundido por la cadena CNN, donde se muestra que el niño dice que su mamá "se está portando mal".

Los agentes le preguntaron al niño que si estaba molesto porque se comió su helado a lo que respondió claramente, "sí, por eso, porque no me dio helado".

Posteriormente, los oficiales regresaron para sorprender al niño con un helado bañado con chispas azules y el inconveniente se resolvió.

