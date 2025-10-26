Un niño queda solo en un ascensor, pero su fe lo mantiene en calma

Un hecho conmovedor ocurrió recientemente en una residencia de Maracaibo, donde un niño quedó atrapado solo en un ascensor por varios minutos. Aunque la situación generó preocupación entre vecinos y familiares, lo que más llamó la atención fue la serenidad del menor, quien se mantuvo tranquilo gracias a su fe.

Según testigos, el niño no lloró ni entró en pánico. En cambio, cerró los ojos, juntó sus manos y comenzó a orar en silencio, esperando con paciencia a que el ascensor volviera a funcionar. Al ser rescatado, expresó que “no estaba solo, porque Dios estaba con él”.

El gesto ha sido compartido por la comunidad como ejemplo de fortaleza espiritual y confianza, especialmente en momentos de incertidumbre. “Nos dio una lección a todos. Su fe fue más fuerte que el miedo”, comentó una vecina que presenció el rescate.

Este tipo de situaciones recuerdan el valor de inculcar principios de esperanza, calma y espiritualidad desde temprana edad, como herramientas para afrontar los desafíos cotidianos.

Noticia al Día / La galaxia latinatv