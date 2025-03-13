Martes 23 de septiembre de 2025
Un tributo a U2 desata la locura en el Metro de Madrid

La presentación en el metro contó con la presencia de bailarinas

Por María Briceño

Foto: agencia
Un concierto-tributo a U2 sorprendió a los viajeros de Metro de Madrid que tomaron el tren en la estación de Plaza de España.

Los encargados de dar el pistoletazo a las celebraciones de San Patricio en la capital han sido los artistas tributo de Bono y The Edge de U2, Pavel Sfera & Steve Richards, que guardan "un parecido físico asombroso" con los integrantes de esta mítica banda irlandesa.

La actuación, en la que se escucharon tres temas míticos de U2, One, Bad y Desire, contó con la participación de varias bailarinas de la University College Dublin Dance Society.

Esta cita contó con la presencia del embajador de Irlanda en España, Frank Smyth; el director de Cliente, Marca y Medios de Metro de Madrid, Miguel Oliver; y la directora de Turismo de Irlanda en España, Susan Bolger.

«San Patricio simboliza la celebración de la cultura irlandesa, una cultura que ha llegado a muchos rincones del planeta gracias a nuestra diáspora y que ha hecho de San Patricio una de las celebraciones más extendidas del mundo», comentó el embajador.

Así, añadió que «esta celebración es también una oportunidad de celebrar las conexiones entre España e Irlanda. Ambos compartimos una rica historia de música, literatura y tradiciones que han perdurado a lo largo de los siglos».

Los fans de la banda dublinesa tendrán este martes otra oportunidad para volver a escuchar en directo a los artistas tributo de Bono & The Edge de U2, en el pub James Joyce, a las 14 horas.

La gran fiesta por San Patricio en Madrid continuará durante toda la semana para rendir homenaje a las conexiones celtas entre España e Irlanda con actividades como cine, danza tradicional, literatura, charlas, degustaciones, deportes gaélicos y un gran desfile de San Patricio que recorrerá la Gran Vía este sábado.

