Un conmovedor acto de heroísmo canino ha conmovido las redes sociales y ha demostrado el profundo lazo que puede existir entre mascotas. Cuando el bulldog francés Yogi comenzó a sufrir convulsiones en su hogar, sin ningún humano presente para ayudarlo, su compañero bóxer, Reggie, de tan solo 16 meses de edad, se convirtió en su inesperado salvador.

Perro bóxer salva a bulldog

En un momento de angustia, Reggie actuó con una rapidez y una comprensión sorprendente. El joven bóxer intervino de inmediato, manteniendo a Yogi erguido y en constante movimiento durante el ataque. Esta crucial acción evitó la mascota aspirara secreciones, una complicación que podría haber resultado fatal, dándole el tiempo suficiente para que su dueña, Sarah McArdle Strilka, llegara a casa.

La magnitud del acto de Reggie fue destacada por su propia dueña. "Si no fuera por Reggie, Yogi no estaría vivo hoy", declaró Sarah McArdle Strilka a la agencia de noticias Storyful.

La historia del perro bóxer que salva al bulldog se ha convertido en un testimonio del amor incondicional y el heroísmo silencioso que a menudo reside en nuestros compañeros de cuatro patas. Sin duda, Reggie ha demostrado ser mucho más que una mascota; es un verdadero héroe familiar.

