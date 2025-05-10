Viernes 15 de agosto de 2025
Viral

Una enorme anaconda fue captada en el Amazonas

En redes sociales, usuarios han dividido opiniones entre quienes creen que el video es una prueba de un ejemplar fuera de lo común y quienes lo consideran una manipulación digital

Por Christian Coronel

Una enorme anaconda fue captada en el Amazonas
Un video que circula en redes sociales ha causado asombro al mostrar lo que parece ser una enorme anaconda deslizándose sobre las aguas del río Amazonas en Perú.

La escena, de pocos segundos, fue presuntamente grabada desde un helicóptero en una zona remota, pero hasta el momento su autenticidad no ha sido confirmada por ninguna autoridad científica.

A raíz de la incognita sobre la autenticidad del vídeo, varios usuarios utilizaron la red social de X, para preguntarle a Grok, chatbot de inteligencia artificial de la aplicación, si el animal era real.

"No se puede confirmar si el video es real. Muestra una anaconda grande en el Amazonas, lo cual es plausible por el descubrimiento de la anaconda verde del norte, que puede medir hasta 8 metros. Sin embargo, no hay verificación oficial ni datos que autentiquen el video, y algunos sospechan que podría ser generado por IA o CGI. La falta de comentarios de expertos aumenta la incertidumbre. Aunque las anacondas gigantes existen, este video sigue sin pruebas definitivas", respondió.

Aunque se desconoce la ubicación exacta del supuesto avistamiento, el video fue atribuido a la región amazónica, que abarca ocho países sudamericanos: Perú, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Surinam y Venezuela.

En redes sociales, usuarios han dividido opiniones entre quienes creen que el video es una prueba de un ejemplar fuera de lo común y quienes lo consideran una manipulación digital.

La anaconda verde (Eunectes murinus), especie a la que se atribuye el avistamiento, es considerada la serpiente más grande del mundo en términos de masa corporal, y puede llegar a medir hasta ocho metros y pesar más de 200 kilos, de acuerdo con National Geographic y el Instituto Butantan de Brasil.

El video también ha generado preocupación por los efectos del cambio climático, ya que la supuesta aparición del animal en terreno seco podría estar relacionada con la fuerte sequía que afecta la región desde 2024.

Por ahora, la grabación continúa acumulando millones de visualizaciones y comentarios, mientras crece el debate sobre su posible veracidad o manipulación mediante herramientas de inteligencia artificial.

