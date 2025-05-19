Una Guacamaya se convirtió en la pasajera sorpresa de un vehículo

Un video que rápidamente se ha viralizado en la plataforma TikTok ha capturado la atención de miles de usuarios, mostrando una escena tan inesperada, y es que, una guacamaya se introdujo en un vehículo en movimiento, provocando risas y momentos de tensión entre sus ocupantes.

En el breve clip, que ha acumulado miles de reproducciones y comentarios, se observa al ave de vibrantes colores posada en el interior del automóvil, mientras la conductora y el copiloto luchan por contener la risa ante la peculiar situación.

A pesar de la sorpresa, la pareja intenta mantener la calma y la concentración para evitar un posible accidente vehicular, mientras comentan entre risas la inusual "intrusión".

Aunque se desconoce la ubicación exacta y las circunstancias en las que ocurrió este suceso, el video ha generado una ola de reacciones en redes sociales.

