Una intensa y brillante "bola de luz" ilumina el cielo de Japón

En Japón, principalmente sobre las regiones de Kyushu y Shikoku, el cielo se iluminó en la noche de este martes por cuenta de un objeto espacial especialmente brillante, que usuarios en redes sociales denominaron como "algo parecidos a una bola de luz".
Aparentemente se trató de un bólido o bola de fuego, como se denomina un tipo de estrella fugaz especialmente brillante.
Sus partículas de roca o polvo se queman al entrar a la atmósfera creando un rastro de luz que brilla intensamente.
Noticia al Día / RT