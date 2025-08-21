Una intensa y brillante "bola de luz" ilumina el cielo de Japón

En Japón, principalmente sobre las regiones de Kyushu y Shikoku, el cielo se iluminó en la noche de este martes por cuenta de un objeto espacial especialmente brillante, que usuarios en redes sociales denominaron como "algo parecidos a una bola de luz".

Aparentemente se trató de un bólido o bola de fuego, como se denomina un tipo de estrella fugaz especialmente brillante.

Sus partículas de roca o polvo se queman al entrar a la atmósfera creando un rastro de luz que brilla intensamente.

Meteor/fireball lights up Sakurajima volcano and Kagoshima City in Japan tonight ☄️ pic.twitter.com/WX9NZUwUUg — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) August 19, 2025

Brilliant Meteor Illuminates Sakurajima Volcano and Kagoshima City, Japan, 19.08.2025.



Noticia al Día / RT