Sábado 27 de septiembre de 2025
Viral

¡Una maravilla! Maracaibo versión South Park crea sensación en redes sociales

Así sería una Maracaibo transformada en el estilo de South Park: exagerado, absurdo y con la chispa única de nuestra tierra

Por Christian Coronel

¡Una maravilla! Maracaibo versión South Park crea sensación en redes sociales
Imágenes de lo que sería la ciudad de Maracaibo versión South Park creó sensación y se volvió viral en redes sociales este sábado 27 de septiembre.

La Vereda del Lago convertida en un parque surreal, el Cepillaero con un toque irreverente y Santa Lucía llena de coloridos absurdos. "A que Luis" ahora es punto de encuentro para las ocurrencias más locas, mientras que la Basílica y La Milagrosa brillan hermosas.

Foto: RRSS
Foto: RRSS

En URBE, la vida universitaria se transforma en una caricatura, y el Monumento junto a Galerías Mall parecen sacados de otro mundo. El Puente y Los Cóndores se ven más extravagantes que nunca y hasta el Lía Bermúdez y el Angelito de Amparo se vuelven parte de este Maracaibo sarcástico.

Foto: RRSS
Foto: RRSS

El templo de Santa Bárbara, la Ruta 6 y la Plaza de la República aparecen con un aire desbordado, el carrito de Bella Vista se roba el protagonismo y hasta el Sambil se convierte en escenario de una comedia maracucha sin filtro.

Foto: RRSS
Foto: RRSS

Así sería una Maracaibo transformada en el estilo de South Park: exagerado, absurdo y con la chispa única de nuestra tierra.

Foto: RRSS
Foto: RRSS

Noticia al Día / Maracaibo Querida

Temas:

Al Dia

¡Una vista impresionante! Cosmonauta Oleg Artemyev muestra a Venezuela desde el espacio

El cosmonauta enfocó su video en explicar que la celebración del Día Marítimo Mundial tiene como objetivo atraer la atención del público sobre las cuestiones del desarrollo sostenible de los mares y océanos
Viral

Los vasos de aluminio no fallan: El venezolano y sus ocurrencias ante los sismos registrados en el país

Un video muestra esta "alarma criolla"

Al Dia

Así bailan Skakira y Beéle el tema "Ay Currucuchucuchu"

¿Será broma o vendrá colaboración musical? Se preguntan los seguidores
Farándula

Las graves acusaciones que persiguen al padre de Elon Musk

Errol Graham Musk, padre de Elon Musk, es un empresario sudafricano nacido en 1946. Fue concejal en Pretoria de 1972 a 1983. En su carrera empresarial, se ha desempeñado como consultor de ingeniería mecánica, promotor de bienes raíces e inversionista en varios negocios, incluyendo el comercio de esmeraldas.

