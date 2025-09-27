¡Una maravilla! Maracaibo versión South Park crea sensación en redes sociales

Imágenes de lo que sería la ciudad de Maracaibo versión South Park creó sensación y se volvió viral en redes sociales este sábado 27 de septiembre.

La Vereda del Lago convertida en un parque surreal, el Cepillaero con un toque irreverente y Santa Lucía llena de coloridos absurdos. "A que Luis" ahora es punto de encuentro para las ocurrencias más locas, mientras que la Basílica y La Milagrosa brillan hermosas.

Foto: RRSS

En URBE, la vida universitaria se transforma en una caricatura, y el Monumento junto a Galerías Mall parecen sacados de otro mundo. El Puente y Los Cóndores se ven más extravagantes que nunca y hasta el Lía Bermúdez y el Angelito de Amparo se vuelven parte de este Maracaibo sarcástico.

El templo de Santa Bárbara, la Ruta 6 y la Plaza de la República aparecen con un aire desbordado, el carrito de Bella Vista se roba el protagonismo y hasta el Sambil se convierte en escenario de una comedia maracucha sin filtro.

Así sería una Maracaibo transformada en el estilo de South Park: exagerado, absurdo y con la chispa única de nuestra tierra.

