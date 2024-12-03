Vea cómo esta artista replica rostros famosos con puro maquillaje

Arte puro y vibrante es el que se ha viralizado de manos de una maquilladora profesional de nombre Nasim Irani, quien ha marcado la tendencia en redes sociales por su capacidad de replica rostros famosos en su propia cara y con puro maquillaje.

La joven creadora de contenido ha impactado a los usuarios en Instagram al mostrar delicados y detallados "fotos-retratos" de artistas "a base de maquillaje".

Adele, Rihanna, Marilyn Monroe y Kim Kardashian, son solo algunas de las famosas que les han servido de inspiración a Nasim, cuyo rostro queda replicado en el suyo, gracias a las avanzadas técnicas de maquillaje que utiliza.

Nasim cuenta con más de 872 mil seguidores en su cuanta en la red social Instagram, donde ueden apreciarse a detalle todos los maquillajes que realiza.

