Venezolana fue admitida para una especialización médica en EEUU: Así fue la conmovedora reacción

12/05/2024 un dia inolvidable. Pocos sabes lo duro que es dejar tu pais y empezar desde cero, en un idioma ajeno y sin familia • El proceso del match (el algoritmo que asigna residencias y su especialidadea en 🇺🇸) es extramademente complejo. Quede en mi primera opción cerca de la familia que he construido en este pais (no familia de sangre) • Veo el video y me dan ganas de llorar 🥹 #residents #img #doctor #doctor #medicina #internista #match #fellowship #endocrinologa