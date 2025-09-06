Viral: Perro maracucho tiene su propia mini mansión climatizada

En una ciudad donde el calor te hace pensar dos veces antes de salir de la casa y el aire acondicionado es considerado un lujo divino, un perro pitbull ha logrado lo impensable: tener su propia casa, con aire acondicionado incluido, y vivir como todo un señor en el patio de su amo.

Sí, así mismo como lo lee. Mientras muchos buscan, aunque sea una brisita de misericordia, este perrito de mirada tranquila descansa como un rey en su mini mansión climatizada.

“Él no aguanta calor”, fue uno de los comentarios que acompañó la publicación, que de inmediato se volvió viral en redes sociales. Y es que en Maracaibo, hasta los perros merecen su confort.

Aunque todavía hay dudas sobre si el aire acondicionado que parece de 9 mil BTU de ventana realmente enfría o solo adorna, lo cierto es que la casita del pitbull se convirtió en sensación.

Los usuarios en redes no tardaron en reaccionar entre carcajadas, envidia y frases como: “Ese perro vive mejor que yo” o “Cuando me reencarne quiero ser la mascota de ese dueño”.

Lee también: La evolución de conducir en Maracaibo: De la callejera lección a la autoescuela certificada

Noticia al Día