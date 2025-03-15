Will Smith recrea la icónica escena del ‘Príncipe del Rap’ tras 35 años y se hace viral en redes

Este viernes 14 de marzo, el famoso actor Will Smith revolucionó las redes sociales al publicar un video en el cual recrea una escena de la serie ‘El príncipe del rap en Bel-Air’, 35 años después.

El Carlton Dance, baile de Alfonso Ribeiro, que se hizo famoso en la televisión de los años 80 y 90, en la serie, fue la inspiración para que Will y Ashley, lo recrearan después de tantos años.

Tendencia de ‘Anxiety’ en TikTok

Y es que en TikTok se hizo tendencia el baile de la rapera Doechii, con su canción ‘Anxiety’, cuando los usuarios de la plataforma empezaron a imitar una escena del primer episodio de la serie, emitido en 1990.

En la escena, Ashley, quien es Tatyana Ali, baila con unos auriculares puestos mientras su primo Will la observa y, sin que ella se dé cuenta, empieza a copiar sus movimientos, lo que hace que se impresione.

Los fanáticos de la serie sintieron nostalgia al ver el trend, pero hasta los protagonistas se atrevieron a hacerlo. Will Smith publicó en su Instagram el famoso baile y compartió también el original.

“Los he estado viendo y cada vídeo es mejor que el anterior. Me encanta ese tema, Doechii. Tatyana Ali, ¿te acuerdas de esto?”, escribió.

En la escena que recrearon se ve a Tatyana bailar y luego sale Will con Doechii, la creadora del tema. “Esperé 35 años para que este baile se hiciera tendencia”, dijo Smith en la publicación.

Noticia al Día con información de El Heraldo