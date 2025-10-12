Domingo 12 de octubre de 2025
Opinión

12 de octubre en Alitasia: la raíz viva de la resistencia (Por: Dr. Juan Pablo Montiel)

Para el pueblo wayuu, resistir es seguir siendo. Es hablar la lengua de los abuelos, tejer el chinchorro con los mismos hilos del Waleker.

Por Noticia al Dia

12 de octubre en Alitasia: la raíz viva de la resistencia (Por: Dr. Juan Pablo Montiel)
A la derecha, el antropólogo Nemesio Montiel; a la izquierda, el escritor colombiano Gabriel García Márquez, Premio Nobel de Literatura (1982), durante un encuentro cultural celebrado en la Guajira colombiana, a mediados de la década de 1980. Imagen perteneciente al archivo familiar de Juan Pablo Montiel
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Wayuu Jayaliyuu

Hoy, 12 de octubre, el viento sopla distinto en Alitasia. No es solo un día de memoria: es un día de presencia. Aquí, donde el Waleker guarda los pasos de los antepasados y el cielo parece no tener frontera, la palabra resistencia no significa enfrentamiento, sino permanencia.

Para el pueblo wayuu, resistir es seguir siendo. Es hablar la lengua de los abuelos, tejer el chinchorro con los mismos hilos del Waleker, cuidar los nombres de los linajes y honrar la tierra como si fuese familia. En esa dimensión, la resistencia indígena no es un acto del pasado: es una forma de vida que se renueva cada día.

El antropólogo y profesor Nemesio Montiel, hijo de esta tierra, lo comprendió mejor que nadie. Desde Alitasia enseñó que el 12 de octubre debía dejar de ser una fecha de dolor y convertirse en un día de conciencia: la conciencia de que la verdadera independencia comienza cuando un pueblo conserva su alma.

Su obra más entrañable, E’irrukuirra (Linajes), publicada en 2001, no fue solo un libro: fue un manifiesto de identidad. En sus páginas explicó que el linaje —el e’irüku— no es un simple árbol familiar, sino la estructura moral que sostiene la existencia wayuu. Allí plasmó que cada linaje posee un color, una historia, una palabra que lo define, y que esa herencia es el verdadero territorio espiritual del pueblo.

En Linajes reunió lo que había aprendido de la vida: que la justicia nace del consenso, que la educación surge del ejemplo, y que la cultura sobrevive cuando el conocimiento se convierte en memoria colectiva.

Su legado intelectual y humano fue inmenso. Además de Linajes, dejó obras fundamentales como La Guajira: perspectivas antropológicas según un guajiro, Los guajiros: rasgos históricos y resistencia étnica y Los A’laülaa y compadres wayuu. En todas ellas se entrelazan la ciencia y la sabiduría ancestral.

Para él, el palabrero (pütchipü) era juez y poeta, la manta era símbolo de dignidad, y el Waleker, un aula abierta donde se aprendía que toda cultura guarda en sí misma un principio de justicia.

El 12 de octubre, en este lugar donde nació y enseñó, no se recuerda una conquista ni se repite una herida: se celebra la victoria de la palabra sobre el olvido. Alitasia se convierte cada año en escuela viva, donde los mayores narran el origen, los niños aprenden las palabras antiguas y el viento repite los nombres que no deben borrarse.

Hoy, cuando el mundo busca reconciliarse con la naturaleza y con la diversidad, la cosmovisión wayuu ofrece una lección universal: que no hay justicia sin equilibrio, ni futuro sin raíz. La resistencia es, ante todo, una forma de permanecer fiel a la memoria.

Mi tío Nemesio Montiel hizo de esa fidelidad su destino. Maestro, pensador y defensor de la identidad wayuu, convirtió la antropología en un puente entre la ciencia y la comunidad, y la docencia en un acto de restitución moral. Por eso su voz no pertenece solo al pasado: vive en los médanos de Alitasia y de la Guajira, donde el viento aún pronuncia su nombre.

Cada 12 de octubre, Alitasia no recuerda una derrota, sino una continuidad. Porque resistir —como él decía— no es oponerse al mundo, sino enseñarle otra manera de verlo.

Alitasii katoulü sünain wanüiky

Dr. Juan Pablo Montiel

@juanpablomontielalmeida

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

12 de octubre en Alitasia: la raíz viva de la resistencia (Por: Dr. Juan Pablo Montiel)

12 de octubre en Alitasia: la raíz viva de la resistencia (Por: Dr. Juan Pablo Montiel)

Venezuela conmemora en el Panteón Nacional el 533 aniversario de la Resistencia Indígena

Venezuela conmemora en el Panteón Nacional el 533 aniversario de la Resistencia Indígena

Los Cerveceros de Jackson Chourio avanzan a la Serie de Campeonato de la Liga Nacional

Los Cerveceros de Jackson Chourio avanzan a la Serie de Campeonato de la Liga Nacional

Miles de personas se concentran en Londres para respaldar a Palestina

Miles de personas se concentran en Londres para respaldar a Palestina

Marineros de Seattle avanzan a la Serie de Campeonato después de 24 años

Marineros de Seattle avanzan a la Serie de Campeonato después de 24 años

En Perú: Expulsaron a 11 venezolanos con situación migratoria irregular

En Perú: Expulsaron a 11 venezolanos con situación migratoria irregular

Murió prófugo venezolano tras caer del balcón de un edificio en Antioquia

Murió prófugo venezolano tras caer del balcón de un edificio en Antioquia

“Nos equivocamos y lo reconocemos: nuestras disculpas por la falsa noticia sobre Luis Aparicio”

“Nos equivocamos y lo reconocemos: nuestras disculpas por la falsa noticia sobre Luis Aparicio”

Buscan a la gatica Lili: Se extravió en Sabaneta

Buscan a la gatica Lili: Se extravió en Sabaneta

Polémica: José Jerí, nuevo presidente de Perú, seguía a páginas para adultos

Polémica: José Jerí, nuevo presidente de Perú, seguía a páginas para adultos

Dodgers avanzan a la Serie de Campeonato de la Liga Nacional tras error del lanzador de Filis

Dodgers avanzan a la Serie de Campeonato de la Liga Nacional tras error del lanzador de Filis

Trump anuncia un aumento del 100% de aranceles para China

Trump anuncia un aumento del 100% de aranceles para China

Macron nombra nuevamente a Sebastien Lecornu como primer ministro de Francia

Macron nombra nuevamente a Sebastien Lecornu como primer ministro de Francia

Árbitros internacionales dirigirán la final de softbol CPBEZ-CPNB en torneo Glorias Deportivas Zulia

Árbitros internacionales dirigirán la final de softbol CPBEZ-CPNB en torneo Glorias Deportivas Zulia

Intoxicadas más de 30 personas dentro de dos instituciones en Cojedes

Intoxicadas más de 30 personas dentro de dos instituciones en Cojedes

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

12 de octubre: Conmemorando la resistencia de los pueblos indígenas

12 de octubre: Conmemorando la resistencia de los pueblos indígenas

Luis Caldera en la 48ª Feria Expocomercial Ganadera de Rosario de Perijá:

Luis Caldera en la 48ª Feria Expocomercial Ganadera de Rosario de Perijá: "Esta es una muestra de la Venezuela y el Zulia potencia“

Mega incendio en Perú: cuatro heridos y más de 300 damnificados

Mega incendio en Perú: cuatro heridos y más de 300 damnificados

Venezuela conmemora en el Panteón Nacional el 533 aniversario de la Resistencia Indígena

Venezuela conmemora en el Panteón Nacional el 533 aniversario de la Resistencia Indígena

Cientos de camiones con ayuda humanitaria llegan a Gaza desde Egipto

Cientos de camiones con ayuda humanitaria llegan a Gaza desde Egipto

Noticias Relacionadas

Al Dia

Detenido "mironcito"en plena faena

Un hombre de 38 años fue detenido en Ciudad Orinoco, estado Anzoategui por tomarle fotos a su vecina de 43…
Al Dia

¡No Hay Pa’ Más Nadie! Kokimba enciende hoy la fiesta en El Pozón del Saladillo

La agrupación Kokimba promete una fiesta inolvidable esta noche en El Pozón del Saladillo. La presentación contará con la participación…
Zulia

Conoce los 40 sectores que recorrerá la caravana chiquinquireña

La jornada iniciará desde la Basílica Santuario, punto de partida del recorrido, y avanzará por la avenida 12 Padilla y la avenida 96, hasta llegar a la Iglesia Santa Lucía
Zulia

“Nos equivocamos y lo reconocemos: nuestras disculpas por la falsa noticia sobre Luis Aparicio”

Este error nos avergüenza y nos apena profundamente

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025