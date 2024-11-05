Sábado 23 de agosto de 2025
120 Niños Cantores entonarán alabanzas a la Chinita este 18-Nov
Richard Colmenares, director general de los Niños Cantores del Zulia, anunció en una rueda de prensa, este martes 5 de noviembre, que el párroco de la Basílica, el Pbro. Nedward Andrade, ha invitado al coro a participar en la misa del 18 de noviembre. Colmenares considera esta invitación una gran oportunidad para acercar a la comunidad a Dios a través del canto y la fe.

Al citar a San Agustín, el director enfatizó que "quien canta bien, ora dos veces", e invitó a los marabinos a unirse en oración a través de la música.

Además, Colmenares informó que ese mismo día, Monseñor Alberto Ortega presidirá la misa en honor a la patrona de la ciudad y visitará las instalaciones del Instituto.

El director expresó su alegría por estas noticias y destacó las numerosas bendiciones que ha recibido la institución a lo largo del año. Como ejemplo, mencionó la participación de 50 niños en el Congreso Mundial de Pueri Cantores en Europa, una experiencia formativa de 25 días.

Colmenares anunció también que el 18 de noviembre se iniciará el año jubilar del Instituto, que celebrará su 50 aniversario en 2025.

Ante las preguntas de los periodistas sobre el reacondicionamiento de las instalaciones, Colmenares aseguró que los trabajos están avanzando satisfactoriamente gracias al apoyo de la Misión Venezuela Bella. Destacó que hace solo unos años era impensable utilizar los espacios que hoy están recuperados.

El director detalló los proyectos en curso, como la reconstrucción de la torre, que incluirá una escuela de danza, un teatrino y un gimnasio. Espera que estas obras estén finalizadas a mediados del próximo año.

