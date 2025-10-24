24-Oct: Hoy se conmemora el natalicio del General Rafael Urdaneta, un zuliano ejemplar

Rafael Urdaneta, el más leal de todos los leales a Simón Bolívar y presidente de la Gran Colombia, el prócer de la independencia, general Rafael José Urdaneta Farías, nació en Maracaibo el 24 de octubre de 1788, fue hijo de Miguel Jerónimo Urdaneta Barrenechea y Troconis, y de María Alejandrina Farías Troconis, ambos de ascendencia vasca.

Al terminar sus estudios de bachillerato, Rafael Urdaneta viaja a Bogotá para continuar con su formación académica. En 1810, comienza su carrera militar al unirse al movimiento revolucionario independentista. En 1811 se une a Simón Bolívar en la campaña del sur de Nueva Granada.

En 1813 es ascendido a Coronel, participa en la Campaña Admirable liderada por el Libertador Simón Bolívar. En este mismo año participa en la batalla de Bárbula, ganando el ascenso a General de Brigada.

En 1814 defiende heroicamente a la ciudad de Valencia, para el año de 1815, es nombrado General de División.

En 1819 abre operaciones en Margarita contra las costas de Barcelona y Cumaná, esto forma parte de los planes de Simón Bolívar para la campaña de liberación de Nueva Granada.

El 17 de julio de 1821, Rafael Urdaneta es ascendido a General en Jefe de los Ejércitos de Colombia. Además, trabajó duramente para que la provincia de Maracaibo se uniera a la causa de la Independencia.

En 1822 ejerce el cargo de Comandante General del departamento de Cundinamarca. Entre los años 1823 y 1824 ejerció la presidencia del Senado de Colombia.

En marzo de 1824 hasta julio de 1827, gobierna como intendente el departamento del Zulia, desde 1828 hasta 1829, se desempeña en la cartera de Guerra y Marina. El 5 de septiembre de 1830, asume la Presidencia de la Gran Colombia, hasta el 3 de mayo de 1831.

En 1845, participa en las negociaciones para la firma del tratado que reconoce la Independencia de Venezuela por parte de España.

Muere en París, el 23 de agosto de 1845. En el año de 1876 sus restos fueron trasladados a Venezuela y sepultados en el Panteón Nacional.

Monumentos en su honor

Existen varios monumentos en honor a Rafael Urdaneta, incluyendo el Puente General Rafael Urdaneta en Maracaibo, uno de los más grandes de su tipo en el mundo, y un monumento en mármol en el Panteón Nacional de Venezuela, obra del escultor Pietro Cecarelli.

Puente General Rafael Urdaneta. Foto: RRSS

Otros lugares de homenaje son el Museo Histórico General Rafael Urdaneta y el Parque Urdaneta, ambos en Maracaibo.

Puente General Rafael Urdaneta: Este famoso puente que cruza el Lago de Maracaibo lleva su nombre en honor al héroe zuliano.

Monumento en el Panteón Nacional: Ubicado en la cuarta capilla de la nave izquierda, es una escultura de mármol blanco en un pedestal de mármol negro, creada por Pietro Cecarelli en 1939.

Museo Histórico General Rafael Urdaneta: Un museo en Maracaibo que alberga objetos personales del general y narra la historia de Venezuela.

Parque Urdaneta: Una plaza y parque en Maracaibo, inaugurado en 1972, que también sirve como espacio recreativo y cultural.

Estatua ecuestre: Una estatua ecuestre de bronce, obra de Francisco Narváez, que se encuentra en la Plaza La Candelaria en Caracas.

Busto: Existen otros bustos en su honor, por ejemplo, en la plaza que lleva su nombre en Caracas.

Noticia al Día/Con información de UNIR/IA