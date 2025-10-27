40 años reinando en el mundo de los "glotones": El Marylén de Bella Vista

Hace 40 años dos mujeres bregadoras echaron a andar una idea: Marylén, un restaurante para glotones, sus platos se rigen por esas cuatro décadas en una palabra que lo encierra todo ¡Bastante!.

Hemos visitado Marylén a primera hora de la mañana en tanto que sobre Maracaibo no dejaba de llover. La tropa de cocineras, aseadoras preparaban el local para recibir a una clientela hambrienta, devoradora.

Es una historia de esfuerzo y constancia. Las propietarias – Las amigas- comenzaron desde muy jóvenes- Ellas atendían a los comensales entre bromas, risas y consentidera.

Como dijimos, el gancho era la palabra "bastante", además que sus combitaciones son una explosión de sabores, la salsita, la grasita que vuelve locos a los zulianos, el lomo negro, la costilla guisada con papas, los fideos, acompañados de arroz, pasta, tajadas coronando un plato, el verde delicioso del aguacate, una ensalada en ruedas, a un precio inigualable.

Bastante también alcanza la bebida. Cuando en otras partes las bebidas se ofrecían con mezquindad, aquellas mujeres decidieron unos vasos inmensos con guarapo de limón con panela, jugos de frutas o refrescos, pero, todo de a mucho.

Al lado del restaurante, está el Ince marrón de donde viene gran parte de sus comensales, también hoteles reconocidos y un desfile de camioneros.

