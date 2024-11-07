55 años después volvemos al lugar donde se le apagó la vida a Ricardo Aguirre "El Monumental"

El Zulia perdió uno de sus principales gaiteros, la fatídica madrugada del 8 de noviembre de 1969, con tan solo 30 años de edad se apagó la voz de La Grey Zuliana.

El accidente ocurrió entre la calle 87 con Av. 9 del Sector Veritas en la ciudad de Maracaibo, en medio de un torrencial aguacero ocurrió el fatal choque del jeep que manejaba Aguirre contra un camión. Aledaños al sector recuerdan que se escuchó un golpe estruendoso; en el sitio, la escena era lamentable, había partido de este mundo "El Monumental".

Ricardo José Aguirre González nació un 9 de mayo de 1939 en el Barrio El Empedrao, su vocación a la enseñanza lo llevo a estudiar la docencia; se graduó de Maestro Normalista en la Escuela Gervasio Rubio en el estado Táchira. Posteriormente, retorno a Maracaibo desarrollándose como pedagogo, locutor y músico. Fue parte de grupos gaiteros como Los Sabrosos, Santa Canoíta, Pitoquín y Cardenales del Éxito.

Su prominente voz excepcional deslumbró a propios y visitantes. A pesar de su corta vida, destacó con gaitas como Decreto Papal, La Grey Zuliana, Golpe Tradicional, La Vivarachera, Flor De La Habana, Maracaibo Marginada, La Gaita del 65, Madre, Reina Morena.

Lamentablemente, perdió la vida aquel 8 de noviembre. Una tragedia que 55 años después sigue vigente en la memoria del zuliano. Posterior a su muerte, fue creado el Instituto Municipal de la Gaita Ricardo Aguirre González como homenaje a su trayectoria artística.

