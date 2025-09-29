Lunes 29 de septiembre de 2025
Al Dia

70 años transformando vidas: El Club de Leones Los Haticos y su labor social

Desde su creación, el programa de visión ha sido uno de los principales enfoques del club, que incluye evaluaciones, diagnósticos y operaciones a bajo costo. Además, se han implementado iniciativas, mediante la donación de alimentos a instituciones educativas de bajos recursos. El club también apadrina tratamientos para niños con cáncer, brindando apoyo a las madres durante el proceso.

Por Pasante1

El Club de Leones Los Haticos celebra con orgullo su 70 aniversario, reafirmando su compromiso con el servicio humanitario a las comunidades más necesitadas de la región, siguiendo los lineamientos de Lions Club International. Fundado en 1955 por un grupo de 23 hombres, en su mayoría norteamericanos, el club ha sido un pilar en la atención de diversas problemáticas sociales.

En el ámbito de la salud, se llevan a cabo jornadas de despistaje para la diabetes e hipertensión, beneficiando tanto a adultos como a niños. A nivel ambiental, Los Haticos ha trabajado en la protección del medio ambiente, promoviendo la siembra de especies autóctonas y creando áreas recreacionales, como el Paraje Hipatiqueño, en la Vereda del Lago.

Oscar Franco, asesor de la junta directiva, recuerda que el leonismo llegó a Venezuela en 1943 gracias a Teodoro Méndez, quien fundó el primer club en Barquisimeto, seguido por el establecimiento del club en Maracaibo. "Liderar para servir y servir para liderar" es el lema que guía sus acciones.

Luz Marina Ramírez, presidenta del club por segunda vez, destaca el esfuerzo diario del equipo para llegar a las comunidades necesitadas. "La visión es nuestro programa estrella; ayudamos a personas que requieren operaciones de cataratas y terigios, facilitando diagnósticos y tratamientos a un costo accesible", afirma.

Este año, el club planea abrir dos consultorios en sus instalaciones, uno dedicado a la visión y otro para atender diversas patologías, asegurando que los servicios sean accesibles para las comunidades.

Kelly Nava/ Pasante

Video: Franyer Garcia

Noticia al Dia

