Santiago Montenegro, el zuliano de 13 años que transforma su imaginación en arte

En el mundo del arte, donde la creatividad y la pasión convergen, emerge una figura que desafía las convenciones y redefine los límites de la expresión. Santiago, un joven zuliano de tan solo 13 años, se ha convertido en un faro de esperanza y un ejemplo inspirador para las nuevas generaciones de artistas. Desde las vibrantes calles de Sincelejo, Colombia, hasta la serena belleza de Aguilar de Campoo, España, su historia es un testimonio del poder transformador del arte y de la capacidad de los jóvenes para dejar una huella imborrable en el mundo.

La vida de Santiago ha estado marcada por la búsqueda de nuevas oportunidades. En 2016, junto a su madre, Marilexy Oberto, y su padre, Alfonso Montenegro, emigró desde Venezuela hacia Colombia, donde encontró un nuevo hogar y un espacio para desarrollar su talento artístico. Fue en Sincelejo donde comenzó a descubrir su amor por el arte. Actualmente, reside en Aguilar de Campoo, España, donde explora nuevas técnicas para expandir sus horizontes creativos.

Un Inicio Temprano y Prometedor

Desde los 7 años, el joven artista mostró una conexión especial con el mundo del arte. Inició sus estudios en la prestigiosa Fundación Galería Musart, en Sincelejo, Colombia, donde aprendió la técnica del blanco y negro y el arte abstracto, además de exponer sus primeras obras al óleo. Allí descubrió su amor por los paisajes, los cuales se convertirían en su fuente de inspiración y en el tema central de sus creaciones.

La Música como Fuente de Inspiración

El proceso creativo de Santiago es una sinfonía de sonidos y colores. Mientras se sumerge en las melodías que lo rodean, su mente se llena de ideas y visiones que plasma en el lienzo y el papel. La música se convierte en su mayor fuente de inspiración, guiando sus manos y dando vida a mundos imaginarios.

"Escucho música mientras dibujo y plasmo en el papel lo que imagino", afirmó Santiago.

El Blanco y Negro: Un Universo de Posibilidades

La técnica favorita de Santiago es el blanco y negro, un lienzo donde las sombras y la luz se entrelazan para crear texturas y emociones. A través de esta paleta monocromática, el joven artista explora la profundidad de los contrastes y la belleza de la simplicidad.

"Mi técnica favorita es el dibujo en blanco y negro, aunque a veces hago dibujos abstractos", mencionó Montenegro.

Muriel Salazar: Una Guía en el Camino del Arte

Durante sus primeros años en la Fundación Galería Musart, Santiago contó con la guía de Muriel Salazar, una maestra de arte que supo reconocer y cultivar su talento. Sus palabras resuenan con cariño y admiración:

Santiago se destaca por su capacidad para aprender y crear obras únicas. Siempre ha mostrado interés por aprender diversas técnicas y conocer diferentes herramientas artísticas que le permitan ejecutar sus ideas de manera efectiva. Su amor por el arte y su compromiso con su desarrollo como artista lo impulsan a seguir aprendiendo y creciendo.

Salazar también compartió su experiencia como maestra de Santiago, describiéndola como enriquecedora, gratificante y desafiante.

"Guiar a Santiago en su desarrollo artístico presentó desafíos, como encontrar el equilibrio entre orientarlo y darle la libertad de explorar y experimentar. También fue muy satisfactorio ver cómo superaba obstáculos y alcanzaba sus metas artísticas, convirtiéndose en una fuente de orgullo", expresó.

Por su parte, en declaraciones a Noticia al Día, Muriel Salazar expresó:

"No saben cuán orgullosa estoy de Santi al ver cómo ha avanzado y que no dejó de lado el arte".

Además, destacó la importancia del apoyo familiar en el crecimiento de un joven artista como Santiago:

"El apoyo familiar es crucial para el desarrollo de un joven artista, ya que le permite explorar y desarrollar sus habilidades. Así logran alcanzar sus metas. El respaldo emocional de la familia, junto con la guía de los educadores, ayuda a los niños y jóvenes artistas a superar desafíos y mantener su motivación y pasión por el arte, como en el caso de Santi".

Un Futuro Brillante en el Horizonte

A pesar de su juventud, el pequeño artista zuliano tiene una visión clara de su futuro en el mundo del arte. Su deseo de aprender nuevas técnicas y perfeccionar su dominio del blanco y negro lo impulsa a seguir explorando y creciendo. Su aspiración de dominar la técnica del retrato es un testimonio de su ambición y de su deseo de expandir sus horizontes creativos.

"Me gustaría probar nuevos métodos, perfeccionar mi técnica en blanco y negro e intentar aprender a dibujar retratos, no solo objetos, animales y paisajes", expresó Santiago.

En su nueva escuela de arte en España, ha encontrado un espacio para seguir aprendiendo y evolucionando.

"Llevo aproximadamente dos meses en esta escuela y he mejorado las sombras en los paisajes, animales y objetos en blanco y negro. En mi opinión, he progresado. También he aprendido a apreciar el dibujo desde diferentes perspectivas para lograr mejores resultados", comentó sobre sus avances.

La historia de Santiago Montenegro es un recordatorio de que el arte no conoce límites de edad ni fronteras. Su pasión, talento y dedicación son una prueba del poder de la creatividad para trascender barreras y conectar corazones.

A medida que Santiago continúa explorando y expandiendo sus horizontes artísticos, su legado se consolida como un faro de esperanza para las nuevas generaciones de artistas. Su historia nos invita a creer en el potencial ilimitado de los jóvenes y a celebrar la belleza y la diversidad del arte en todas sus formas.

