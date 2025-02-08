A buscar la "sombrita": Se elevan las temperaturas en Maracaibo este sábado 8-Feb

Este sábado, 8 de febrero tal como fue difundido a través de las redes sociales del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) las temperaturas tienden a subir en la región zuliana, más específicamente en Maracaibo con máximas de hasta 37 grados centígrados (°C) y mínimas de 25 °C.

Temperaturas estas que se extienden en los Llanos Centrales y Occidentales, destaca el organismo.

De igual manera, para este sábado se prevé cielo con nubosidad parcial y algunas zonas despejadas en gran parte de Venezuela.

Se prevé lluvias o lloviznas

En horas de la mañana, se observan mantos nubosos, acompañados de lluvias o lloviznas dispersas en áreas de la Guayana Esequiba, suroeste de Bolívar, Amazonas, sur de Apure, Táchira, partes de Mérida y sur del Lago de Maracaibo.

Ya por la tarde, se estima un incremento de la cobertura nubosa con precipitaciones dispersas en zonas de nuestra Guayana Esequiba, Delta Amacuro, sur de Bolívar, Amazonas, Andes y Zulia.

Foto: Inameh

