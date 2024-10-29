¡A tomar previsiones! Se viene palo de agua

La tarde de este martes 29 de octubre, los maracaiberos observan cielos nublados y presencia de truenos y relámpagos, por lo que se recomienda tomar previsiones por el posible "palo de agua".

El informe climático de las seis de la tarde del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMEH) precisó que prevalecen condiciones de estabilidad atmosférica en la mayor parte del país, con áreas despejadas alternando con nubosidad parcial. Aun Así, se aprecia desarrollo de actividad convectiva generando precipitaciones de intensidad variable y actividad eléctrica en zonas al norte de Amazonas, oeste de Bolívar, Apure y Barinas, los Andes, oeste de Falcón y Zulia.

Minutos antes, el ente nacional detallo que sobre el noreste del estado Zulia y oeste de Falcón se apreciaban células convectivas de rápida evolución, generadoras de lluvias o chubascos y descargas eléctricas.

Fotos: Xiomara Solano

