Viernes 24 de octubre de 2025
Al Dia

A un mes del sismo de magnitud 6,2 en Zulia: nuevo temblor sacude Maracaibo este viernes

El nuevo temblor fue sentido en varios sectores de Maracaibo y zonas cercanas, aunque hasta el momento no se han reportado daños materiales ni víctimas

Por Andrea Guerrero

A un mes del sismo de magnitud 6,2 en Zulia: nuevo temblor sacude Maracaibo este viernes
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Este viernes se cumple un mes del sismo de magnitud 6,2 que sacudió al estado Zulia el pasado 24 de septiembre, con epicentro en Mene Grande y una profundidad de 7,8 kilómetros. El evento dejó una afectaciones en viviendas e infraestructuras patrimoniales, como la Catedral de Maracaibo y el Convento de San Francisco de Asís.

Justo al cumplirse un mes de aquel suceso, los marabinos fueron sorprendidos nuevamente por un temblor registrado a las 5:31 de la tarde. Según el Servicio Geológico Colombiano, el movimiento telúrico tuvo una magnitud de 4,7, con epicentro a 37 kilómetros de Maicao, en el departamento de La Guajira, cerca de la frontera con Venezuela. El sismo se localizó en las coordenadas latitud 11.48 y longitud -71.92, con una profundidad de 66 kilómetros.

El nuevo temblor fue sentido en varios sectores de Maracaibo y zonas cercanas, aunque hasta el momento no se han reportado daños materiales ni víctimas.

El sismo de septiembre también fue percibido en los estados Trujillo, Lara y Falcón, así como en ciudades colombianas como Cúcuta, Maicao y Valledupar, lo que evidenció su alcance regional.

Noticia al Día

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Tembló en Maracaibo

Tembló en Maracaibo

Con banderines blancos y celestes que ondearán alrededor de la Basílica de Chiquinquirá se anunciará que la Parroquia está de fiesta

Con banderines blancos y celestes que ondearán alrededor de la Basílica de Chiquinquirá se anunciará que la Parroquia está de fiesta

La Vinotinto femenina inicia su camino hacia el Mundial de Brasil 2027

La Vinotinto femenina inicia su camino hacia el Mundial de Brasil 2027

Águilas intentará dividir ante Caribes en Puerto La Cruz

Águilas intentará dividir ante Caribes en Puerto La Cruz

Mataron a PNB cuando patrullaba en Aragua: Fiscal General ordenó investigar el crimen

Mataron a PNB cuando patrullaba en Aragua: Fiscal General ordenó investigar el crimen

Arranca la Serie Mundial: Dodgers y Azulejos luchan por el anillo de campeonato

Arranca la Serie Mundial: Dodgers y Azulejos luchan por el anillo de campeonato

Murió motorizado de Yummy al estrellarse contra una camioneta en la autopista Francisco Fajardo

Murió motorizado de Yummy al estrellarse contra una camioneta en la autopista Francisco Fajardo

Anuncian a los cinco finalistas al Premio Luis Aparicio

Anuncian a los cinco finalistas al Premio Luis Aparicio

Iker Casillas sufre robo en casa: arrestan a su empleada

Iker Casillas sufre robo en casa: arrestan a su empleada

SE VENDE Inmueble Ubicado en Bella Vista Anteriormente: Ricardo Alvarez

SE VENDE Inmueble Ubicado en Bella Vista Anteriormente: Ricardo Alvarez

Liga de Quito goleó a Palmeiras y se acerca a la final de la Copa Libertadores

Liga de Quito goleó a Palmeiras y se acerca a la final de la Copa Libertadores

Flamengo pega primero en las semifinales de la Copa Libertadores

Flamengo pega primero en las semifinales de la Copa Libertadores

Hallaron a adolescente venezolana en avanzado estado de descomposición en Perú

Hallaron a adolescente venezolana en avanzado estado de descomposición en Perú

Thunder vence a Pacers con récord personal de Shai Gilgeous-Alexander

Thunder vence a Pacers con récord personal de Shai Gilgeous-Alexander

Curry brilla con 42 puntos y Warriors doblega a Nuggets

Curry brilla con 42 puntos y Warriors doblega a Nuggets

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Madre llora de emoción al ver a su hijo por primera en televisión como periodista

Madre llora de emoción al ver a su hijo por primera en televisión como periodista

Ondas tropicales N° 50 y 51 se fusionaron y tocarían Venezuela desde el domingo 26-Oct

Ondas tropicales N° 50 y 51 se fusionaron y tocarían Venezuela desde el domingo 26-Oct

A un mes del sismo en Zulia: balance oficial de daños y memoria colectiva del temblor que sacudió al occidente del país

A un mes del sismo en Zulia: balance oficial de daños y memoria colectiva del temblor que sacudió al occidente del país

24-Oct: Hoy se conmemora el natalicio del General Rafael Urdaneta, un zuliano ejemplar

24-Oct: Hoy se conmemora el natalicio del General Rafael Urdaneta, un zuliano ejemplar

Tembló en Maracaibo

Tembló en Maracaibo

Noticias Relacionadas

Zulia

A un mes del sismo de magnitud 6,2 en Zulia: nuevo temblor sacude Maracaibo este viernes

El nuevo temblor fue sentido en varios sectores de Maracaibo y zonas cercanas, aunque hasta el momento no se han reportado daños materiales ni víctimas
Cultura

Con banderines blancos y celestes que ondearán alrededor de la Basílica de Chiquinquirá se anunciará que la Parroquia está de fiesta

Lista la plazoleta de la basílica para recibir a la reina morena, más de 60 hombres y mujeres del barrido manual de la alcaldía bolivariana de Maracaibo limpiaron la plazoleta y las áreas adyacentes a la basílica en espera de la bajada de la santa patrona.
Al Dia

La Vinotinto hizo oficial sus partidos amistosos para noviembre

La Vinotinto llega a estos amistosos tras una derrota 1-0 ante Argentina en octubre
Internacionales

Cuba declara en «fase informativa» a su mitad oriental por la amenaza de Melissa

La fase informativa regirá a partir de las 14:00 hora local (18:00 GMT) de esta jornada para las provincias orientales de Guantánamo, Santiago de Cuba, Granma, Holguín, Las Tunas y Camagüey (centro-este)

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025