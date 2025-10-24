A un mes del sismo de magnitud 6,2 en Zulia: nuevo temblor sacude Maracaibo este viernes

Este viernes se cumple un mes del sismo de magnitud 6,2 que sacudió al estado Zulia el pasado 24 de septiembre, con epicentro en Mene Grande y una profundidad de 7,8 kilómetros. El evento dejó una afectaciones en viviendas e infraestructuras patrimoniales, como la Catedral de Maracaibo y el Convento de San Francisco de Asís.

Justo al cumplirse un mes de aquel suceso, los marabinos fueron sorprendidos nuevamente por un temblor registrado a las 5:31 de la tarde. Según el Servicio Geológico Colombiano, el movimiento telúrico tuvo una magnitud de 4,7, con epicentro a 37 kilómetros de Maicao, en el departamento de La Guajira, cerca de la frontera con Venezuela. El sismo se localizó en las coordenadas latitud 11.48 y longitud -71.92, con una profundidad de 66 kilómetros.

El nuevo temblor fue sentido en varios sectores de Maracaibo y zonas cercanas, aunque hasta el momento no se han reportado daños materiales ni víctimas.

El sismo de septiembre también fue percibido en los estados Trujillo, Lara y Falcón, así como en ciudades colombianas como Cúcuta, Maicao y Valledupar, lo que evidenció su alcance regional.

