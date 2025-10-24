Viernes 24 de octubre de 2025
A un mes del sismo en Zulia: balance oficial de daños y memoria colectiva del temblor que sacudió al occidente del país

El evento sísmico, considerado uno de los más intensos registrados en la región desde 2018, tuvo una duración aproximada de 20 segundos y fue sentido en varios estados del país, incluyendo Trujillo, Lara y Falcón, así como en ciudades colombianas cercanas como Maicao, Cúcuta y Valledupar

Por Andrea Guerrero

A un mes del sismo en Zulia: balance oficial de daños y memoria colectiva del temblor que sacudió al occidente del país
Foto: Agencia
Este sábado se cumple un mes del fuerte sismo que sorprendió a los zulianos la noche del 24 de septiembre de 2025, cuando un movimiento telúrico de magnitud 6,2 sacudió el occidente del país, con epicentro en Mene Grande, estado Zulia, y una profundidad de apenas 7,8 kilómetros, lo que intensificó su impacto en superficie.

El evento sísmico, considerado uno de los más intensos registrados en la región desde 2018, tuvo una duración aproximada de 20 segundos y fue sentido en varios estados del país, incluyendo Trujillo, Lara y Falcón, así como en ciudades colombianas cercanas como Maicao, Cúcuta y Valledupar.

Daños materiales y patrimoniales

Según el balance oficial ofrecido por el gobernador del estado Zulia, Luis Caldera, se reportaron 15 viviendas afectadas, de las cuales seis colapsaron en el municipio Baralt y otras nueve presentaron daños parciales. Además, se registraron afectaciones en estructuras patrimoniales como:

  • Las torres de la Iglesia de Santa Bárbara
  • La Catedral de Maracaibo
  • El Convento de San Francisco de Asís, en proceso de restauración

Respuesta institucional

Tras el evento, se activaron comisiones de evaluación de daños, atención a damnificados y medidas de prevención en zonas vulnerables. El Ejecutivo regional anunció el inicio de un registro patrimonial en municipios y comunas, como parte de los esfuerzos por proteger y restaurar edificaciones históricas afectadas.

El temblor dejó una huella emocional en la población zuliana, que aún recuerda la noche en que “todo se movió” y se activaron redes de solidaridad comunitaria.

Noticia al Día

A un mes del sismo en Zulia: balance oficial de daños y memoria colectiva del temblor que sacudió al occidente del país

A un mes del sismo en Zulia: balance oficial de daños y memoria colectiva del temblor que sacudió al occidente del país

Zulia

El maestro de las seis cuerdas Néstor Viloria presentará su libro “La guitarra en los ritmos de la música venezolana” en la Biblioteca Pública María Calcaño este 24-Oct

Se trata de una obra didáctica dirigida a estudiantes, aprendices y maestros de este preciado instrumento, que organiza de manera sistemática, la enseñanza de la guitarra popular venezolana. La actividad se realizará a las nueve de la mañana en la Sala de Lectura del referido recinto educativo, durante la vigésima primera edición de la Feria Internacional del Libro “FILVEN 2025”.
Zulia

DELTA, el orgullo zuliano que se prepara para conquistar el FIRST Global Challenge 2025

La Universidad Rafael Belloso Chacín (URBE), fue la sede ideal para realizar la presentación oficial del robot DELTA, la nueva creación de la Selección Venezolana de Robótica
Zulia

Ernesto Villegas: “La patria está viva, de pie y con la dignidad intacta” en la Filven Zulia 2025

“La cultura está siendo agredida, demandada, desafiada en estos tiempos borrascosos que vive la humanidad, pero nunca puede darse el permiso de la ausencia”, expresó Villegas en declaración a Noticia al Día, en un mensaje cargado de emotividad y compromiso patrio
Zulia

Solicitan antídoto contra el veneno de coral "urgentemente" en el Hospital de Machiques

Venezuela no se fabrica el suero anti coral. Llega al país desde Brasil, Costa Rica y Colombia. Son muy costoso, una dosis oscila en unos 3 mil dólares

