Activan servicio de agua en estas nueve parroquias de Maracaibo

Este jueves, 7 de agosto la Hidrológica del Lago de Maracaibo (Hidrolago) activó el servicio sur por Estanque Sur, para atender numerosas zonas pertenecientes a nueve parroquias de Maracaibo con el suministro de agua.

Según el cronograma de abastecimiento publicado en las redes sociales de Hidrolago, las parroquias que recibirán el servicio son: Bolívar, Cacique Mara, Cecilio Acosta, Chiquinquirá, Cristo de Aranza, Francisco Eugenio Bustamante, Luis Hurtado Higuera, Manuel Dagnino y Santa Lucía.

Además de la atención especial en diferentes centros de salud, como son hospitales Central y Chiquinquirá, y los centros de diagnóstico integral (CDI) Santa Rosalía y Lago Azul.

