Activan servicio hídrico en estas parroquias de Maracaibo y San Francisco

Este sábado, 16 de agosto, la Hidrológica del Lago de Maracaibo (Hidrolago) activó cronograma de abastecimiento de agua para un total de siete parroquias maracaiberas y tres en San Francisco.

A través de la activación del Servicio Norte Raúl Leoni por la matriz Las Lomas y el Servicio Noroeste de Maracaibo están recibiendo el servicio hídrico habitantes de diferentes sectores de las parroquias Caracciolo Parra Pérez, Francisco Eugenio Bustamante, Raúl Leoni, San Isidro, Antonio Borjas Romero, Idelfonso Vásquez y Venancio Pulgar.

Asimismo, en el municipio sureño se activó el Servicio Sierra Maestra para abastecer diversos sectores de las parroquias: Macial Hernández, Francisco Ochoa y San Francisco.

Atención en centros de salud

De igual manera, el centro de diagnóstico integral (CDI) Los Modines y el ambulatorio del mismo nombre, CDI El Marite, Guaicaipuro, Villa Baralt, Los Mangos, San Isidro, así como los ambulatorios CAPI y La Victoria. Y el San Francisco en e ambulatorio Sierra Maestra.

Foto: Hidrolago

Foto: Hidrolago

Foto: Hidrolago

