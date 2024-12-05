Adrián David necesita la ayuda de todos para la recuperación de su piernita izquierda

Adrián David, niño de 2 años, necesita la ayuda de todos, debido a que sufrió una fractura próxima de tibia en su pierna izquierda y debe completar su tratamiento.

Foto: Cortesía

Su madre, Arianne Farias, realizó una campaña para recoger fondos en pro de tal recuperación. Ella cuenta que se le agotan los recursos y no cuenta con el dinero suficiente.

Foto: Cortesía

Arianne pide encarecidamente que todos los que puedan apoyar, lo hagan. Para ella, lo más importante es su hijo y necesita de manera urgente la colaboración.

Foto: Cortesía

