Adrián Romero Martínez: “Yo no estoy solo, tengo un pueblo que me apoya”

Durante una asamblea electoral realizada en la parroquia Bolívar, el candidato a la Alcaldía de Maracaibo por la Gran Alianza, Adrián Romero Martínez, respondió a amenazas difundidas en redes sociales y ratificó su compromiso con la ciudad.

“Yo no estoy solo, tengo un pueblo que me apoya”, expresó Romero, quien aseguró que no renunciará a su candidatura pese a intentos de intimidación. Afirmó que su campaña se mantiene firme y respaldada por un equipo comprometido con el progreso de Maracaibo.

El aspirante opositor reiteró su lema “Por Maracaibo todo” y lanzó un mensaje directo a su contrincante, Gian Carlo Di Martino, instándolo a continuar la contienda con determinación. Asimismo, destacó que su propuesta cuenta con el respaldo de Dios, la Virgen y un equipo de trabajo que, según dijo, garantizará la victoria en las elecciones del 27 de julio.

Romero también señaló que la intención de voto a su favor ha crecido en las distintas parroquias de la ciudad y cuestionó las recientes declaraciones de su adversario, interpretándolas como señales de preocupación. “Mientras él tiene pasado, nosotros tenemos votos y una gestión de soluciones”, afirmó.

Finalmente, adelantó que en los próximos días presentará su plan de inversión para el período 2025-2029, con el objetivo de continuar el desarrollo iniciado en 2021.

Noticia al Día / Nota de prensa