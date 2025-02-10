¡ADVERTENCIA! No intentar sin profesionales calificados: Impresionante vista del Puente sobre el Lago desde sus profundidades

Un equipo de buceo profesional capturó imágenes inéditas de las bases sumergidas del Puente General Rafael Urdaneta, específicamente en la pila 11, y ofreció una perspectiva poco conocida de la icónica estructura que une la Costa Occidental y Oriental del Lago de Maracaibo.

Las imágenes de Kapitours muestran cómo el Puente, en gran parte de su extensión, se mantiene en un sistema semi flotante, sustentado por sus imponentes pilas bajo el agua. Esta exploración fue realizada por un buzo profesional con certificación europea SSI y un buzo recreativo con acreditación PADI Advanced Open Water, garantizando una inmersión segura en un entorno que requiere experiencia y conocimientos técnicos avanzados.

Las grabaciones reflejan el estado estructural de las bases, sumergidas en las aguas del lago, y resaltan la magnitud de la ingeniería detrás del puente, una obra clave para la conectividad en el occidente del país.

ADVERTENCIA: Este tipo de exploraciones deben realizarse únicamente con expertos profesionales, debido a los riesgos que implica el buceo en estas condiciones.

Noticia al Día