Miércoles 17 de septiembre de 2025
Al Dia

Aeropuerto de Santa Bárbara del Zulia fue habilitado durante un mes con vuelos a Caracas mientras reparan el de Mérida

Esto por las reparaciones que se realizan en el aeropuerto de el Vigía, estado Mérida.

Por Ernestina García

Aeropuerto de Santa Bárbara del Zulia fue habilitado durante un mes con vuelos a Caracas mientras reparan el de Mérida
Foto: cortesía
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Desde este 17 de septiembre, el aeropuerto Relámpago del Catatumbo de Santa Bárbara del Zulia, estará habilitado con vuelos hacía Caracas durante mes debido a reparaciones que se realizan en la pista del aeropuerto Juan Pablo Pérez Alfonso ubicado del Vigía, estado Mérida.

Este aeropuerto estará inoperativo durante un mes.

Por lo que se informa que los vuelos de la aerolínea Conviasa saldrán desde La Fría, mientras que los que salían desde el Vigía de la aerolínea Lasser, ahora saldrán desde Santa Bárbara del Zulia.

Según, los vuelos que están establecidos de la siguiente manera:

Estelar
Miércoles y sábados
8:40
Santa Bárbara – Maracaibo

Lasser
Lunes, miércoles y domingos
Llegada 1:30 salida 2:30 pm
Santa Bárbara – Caracas

Trascendió que se podrían habilitar en los próximos días vuelos hacia Nueva Esparta.

Noticia al Día

Temas:

¿Quién, según su opinión, es el mejor compositor de gaitas del Zulia?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Comenzó la fiesta de Petróleo, Industria y Comercio tras el inicio de la sexta edición de la Exposición Internacional

Comenzó la fiesta de Petróleo, Industria y Comercio tras el inicio de la sexta edición de la Exposición Internacional

Quien pide intervención extranjera renuncia a ser venezolano (Por: Abg. Juan Pablo Montiel Almeida)

Quien pide intervención extranjera renuncia a ser venezolano (Por: Abg. Juan Pablo Montiel Almeida)

Estaba dentro de la empresa: Una guacamaya resistió como símbolo de esperanza a la explosión en la Zona Industrial

Estaba dentro de la empresa: Una guacamaya resistió como símbolo de esperanza a la explosión en la Zona Industrial

Arrestado en Monte Carmelo por agredir a su esposa e hija en Trujillo

Arrestado en Monte Carmelo por agredir a su esposa e hija en Trujillo

Yungblud y Aerosmith anuncian nueva colaboración musical

Yungblud y Aerosmith anuncian nueva colaboración musical

La NBA y FIBA proyectan nueva liga europea para 2027

La NBA y FIBA proyectan nueva liga europea para 2027

Tres venezolanos son favoritos al Guante de Oro 2025

Tres venezolanos son favoritos al Guante de Oro 2025

El COI defiende la participación de Israel y Palestina en los JJOO

El COI defiende la participación de Israel y Palestina en los JJOO

Mbappé lideró remontada en el debut del Real Madrid en Champions

Mbappé lideró remontada en el debut del Real Madrid en Champions

Alexander Arnold estará de baja entre seis a ocho semanas

Alexander Arnold estará de baja entre seis a ocho semanas

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este miércoles 17 de septiembre de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este miércoles 17 de septiembre de 2025

Seis kilos de oro fueron robados en las colecciones del Museo de Historia Natural de París

Seis kilos de oro fueron robados en las colecciones del Museo de Historia Natural de París

Titulares de la prensa nacional para este miércoles 17 de septiembre

Titulares de la prensa nacional para este miércoles 17 de septiembre

Trump llega a Reino Unido para una visita de Estado

Trump llega a Reino Unido para una visita de Estado

Falleció el vice primer ministro de Cuba, Ricardo Cabrisas Ruiz

Falleció el vice primer ministro de Cuba, Ricardo Cabrisas Ruiz

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

El papa expulsó al diácono italiano, Alessandro Frateschi, preso por abuso sexual de cinco menores

El papa expulsó al diácono italiano, Alessandro Frateschi, preso por abuso sexual de cinco menores

Llegando otro bono de más de $100 por Patria

Llegando otro bono de más de $100 por Patria

Anuncian temperaturas por encima de los 37 °C en Maracaibo para hoy 17-Sept

Anuncian temperaturas por encima de los 37 °C en Maracaibo para hoy 17-Sept

Mirtha Pérez recuerda a su

Mirtha Pérez recuerda a su "Eduardo eterno" con esta hermosa canción

Asteroide de casi 300 metros pasará cerca de la Tierra este jueves 18-Sept: Aseguran científicos rusos

Asteroide de casi 300 metros pasará cerca de la Tierra este jueves 18-Sept: Aseguran científicos rusos

Noticias Relacionadas

Al Dia

Ministro Diosdado Cabello ofrece detalles de operaciones que ayudan a detener el narcotráfico

Informó que Levy Enrique López a quien señaló como agente de la DEA, sería el dueño de la droga que se incautó en esas costas de Falcón.
Al Dia

Ministro Diosdado Cabello ofrece detalles de operaciones que ayudan a detener el narcotráfico

Informó que Levy Enrique López a quien señaló como agente de la DEA, sería el dueño de la droga que se incautó en esas costas de Falcón.
Zulia

Estaba dentro de la empresa: Una guacamaya resistió como símbolo de esperanza a la explosión en la Zona Industrial

Efectivos del cuerpo de Bomberos la rescataron
Al Dia

Catherine Fulop trastabilló y sufrió una estruendosa caída en el escenario

Como de costumbre en estos tiempos, el momento se volvió viral en redes sociales


Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025