Aeropuerto de Santa Bárbara del Zulia fue habilitado durante un mes con vuelos a Caracas mientras reparan el de Mérida

Desde este 17 de septiembre, el aeropuerto Relámpago del Catatumbo de Santa Bárbara del Zulia, estará habilitado con vuelos hacía Caracas durante mes debido a reparaciones que se realizan en la pista del aeropuerto Juan Pablo Pérez Alfonso ubicado del Vigía, estado Mérida.

Este aeropuerto estará inoperativo durante un mes.

Por lo que se informa que los vuelos de la aerolínea Conviasa saldrán desde La Fría, mientras que los que salían desde el Vigía de la aerolínea Lasser, ahora saldrán desde Santa Bárbara del Zulia.

Según, los vuelos que están establecidos de la siguiente manera:

Estelar

Miércoles y sábados

8:40

Santa Bárbara – Maracaibo

Lasser

Lunes, miércoles y domingos

Llegada 1:30 salida 2:30 pm

Santa Bárbara – Caracas

Trascendió que se podrían habilitar en los próximos días vuelos hacia Nueva Esparta.

